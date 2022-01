Ubisoft+ arrive sur Xbox, ce qui ne veut pas dire dans le Xbox Game Pass

Ubisoft a annoncé que son service Ubisoft+ sera bientôt intégré à l’écosystème Xbox. Un futur argument pour le Xbox Game Pass de Microsoft ?

Peu avant la rentrée 2019, Ubisoft se lançait à son tour sur le marché des abonnements de jeux vidéo avec Uplay+, aujourd’hui devenu Ubisoft+. Disponible sur PC, il prend la forme d’un catalogue de plus de 100 jeux développés par l’entreprise française — avec un accès aux nouveautés dès le jour de leur sortie. Dans un communiqué publié le 5 janvier, Ubisoft a annoncé l’arrivée future d’Ubisoft+ au sein de l’écosystème Xbox.

Cela veut dire que les propriétaires d’une console Xbox vont pouvoir profiter des bénéfices d’Ubisoft+, à condition qu’ils acceptent d’y souscrire pour un coût encore inconnu à ce jour. Sur PC, deux formules sont proposées : PC Access à 14,99 € et Multi Access à 17,99 €. L’option la plus onéreuse ajoute le volet cloud gaming grâce à Google Stadia.

Les jeux présentés à l’Ubisoft Forward 2020 // Source : Ubisoft

Ubisoft+ bientôt dans le Xbox Game Pass Ultimate ?

« Vous aurez donc toujours plus de manières de profiter des jeux et des expériences que vous aimez sur Xbox », s’est contenté d’indiquer Microsoft dans un autre communiqué où il se réjouit de l’arrivée de Rainbow Six Extraction au sein du Xbox Game Pass (dès le jour de sa sortie, soit le 20 janvier). Il peut d’ailleurs y avoir une confusion au sujet du mariage entre Ubisoft+ et l’écosystème Xbox : pour le moment, Ubisoft n’a pas annoncé qu’il s’agira d’un argument supplémentaire pour le Xbox Game Pass.

Dans un premier temps, tout porte à croire qu’Ubisoft+ sera un service à part, un abonnement de plus qui permettra aux fans des jeux Ubisoft de réaliser quelques économies (un an revient à moins de 180 €, soit environ trois jeux). Sans oublier qu’Ubisoft+ permet également de profiter des contenus additionnels comme les extensions et les Season Pass. Bref le rapport quantité/prix peut s’avérer très, très intéressant pour celles et ceux qui ne loupent rien des sagas phares d’Ubisoft (Assassin’s Creed, Ghost Recon, Far Cry…).

Mais peut-être qu’Ubisoft+ finira par arriver dans le Xbox Game Pass, argument de plus pour la formule Ultimate (la plus chère). Ce serait un moyen de renforcer encore la meilleure arme de Microsoft pour rivaliser sur le marché du gaming. Peut-on y croire ? Oui et non. Oui, car il y a l’exemple EA Play (abonnement d’Electronic Arts désormais intégré au Xbox Game Pass Ultimate, ainsi qu’au PC Game Pass). Non au regard du prix : aujourd’hui, Ubisoft+ coûte plus cher que toutes les formules proposées par Microsoft (14,99 €, contre 9,99 € ou 12,99 €). À part, EA Play ne coûte que 3,99 €. On pourrait néanmoins voir fleurir un pack ‘Xbox Game Pass x Ubisoft+’ à un tarif préférentiel.

