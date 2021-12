Xbox : ne loupez pas les 4 jeux offerts par Microsoft en janvier 2022

Microsoft n’attend pas le dernier moment pour préparer ses cadeaux. À quelques jours du passage à 2022, on connaît déjà les jeux qui seront offerts en janvier aux abonnés Xbox Live Gold.

Chaque mois, Microsoft offre des jeux aux abonnés Xbox Live Gold : deux titres Xbox One et autant sur Xbox/Xbox 360. Les jeux ont la particularité d’être rétrocompatibles avec la Xbox Series S et la Xbox Series X — les deux consoles de Microsoft lancées en novembre 2020.

Pour janvier 2022, vous ne risquez pas de bondir au plafond : la sélection ne fait pas rêver et on comprend de plus en plus que Microsoft ne souhaite pas faire de l’ombre à son Xbox Game Pass — son autre service qui permet de profiter de beaucoup plus de jeux.

Xbox Games with Gold (janvier 2022) // Source : Microsoft

Par ailleurs, un abonnement Xbox Live Gold permet d’accéder à des réductions exclusives sur la boutique en ligne. À noter que c’est différent du Xbox Game Pass qui, moyennant 9,99 euros par mois, offre la possibilité de jouer à un catalogue de jeux évoluant avec le temps (façon Netflix). On notera quand même que la formule Ultimate du Game Pass, soit la plus chère, intègre le Xbox Live Gold (et, donc, tous ses bonus).

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), six mois (29,99 euros) et trois mois (19,99 euros).

Les quatre jeux vidéo offerts par Microsoft en janvier 2022

Du 1er au 31 janvier : NeuroVoider

Un jeu où il faut affronter des hordes de robots en utilisant des combinaisons infinies d’armes nucléaires. La destruction totale. Jouable jusqu’à 4.

Du 16 janvier au 15 février : Aground

Vous aimez reconstruire ? Aground n’offre presque aucune limite, sinon votre imagination. Ainsi, vous pouvez élever des dragons ou… partir dans l’espace.

Du 1er au 15 janvier : Radiant Silvergun

Un shoot’em up vertical « légendaire », remis au goût du jour. Attention, ce n’est pas un jeu pour tout le monde, en termes d’accessibilité.

Du 15 au 31 janvier : Space Invaders Infinity Gene

143 niveaux évolutifs, nouveaux stages, bonus et fonctionnalités inédites : Space Invaders quitte les murs de nos villes pour revenir avec un jeu vidéo gonflé à bloc.