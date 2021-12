Les stars des films Harry Potter vont fêter, ensemble, les 20 ans de la saga au cinéma dans cet épisode intitulé Retour à Poudlard (Return to Howarts). Et on pourra voir ce grand événement en France, sur la plateforme de vidéo à la demande Salto.

Harry Potter est tout autant une saga littéraire à succès qu’une saga cinématographique culte. Les huit films ont fait entrer le monde magique de Poudlard comme un monument universel de la pop culture. Tout a commencé avec À l’école des sorciers, sorti au cinéma en décembre 2021. Il y a tout juste 20 ans.

Pour fêter cet anniversaire, HBO va réunir le trio qui a porté les personnages à l’écran : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron Weasley). Dans cet épisode spécial intitulé Retour à Poudlard (Return to Hogwarts), d’autres acteurs et actrices seront de la partie, tout comme une bonne part de l’équipe des films — le réalisateur Chris Colombus, en particulier. Au programme, des discussions sur les coulisses et des entretiens inédits sur comment les films ont vu le jour, ainsi que quelques débats sur l’influence de la saga.

La diffusion est prévue pour le Nouvel An — le 1er janvier 2022 — sur HBO Max. Et en France ?

Où et quand voir Harry Potter : Retour à Poudlard en France ?

En France, cela se passera sur Salto. La plateforme française a annoncé qu’elle diffusera la réunion dès le 2 janvier 2022.

Quand ? Le service mettra en ligne cette réunion le lendemain de sa diffusion sur HBO, le 2 janvier 2022.

20 ans plus tard. Le moment qu’on attendait tous.

Harry Potter 20th Anniversary : #ReturnToHogwarts sera disponible le 2 janvier, seulement sur #SALTO. pic.twitter.com/uUPDtCAXyn — Salto (@Salto_fr) December 16, 2021

Les huit films aussi disponibles

Salto annonce par la même occasion que dès le 1er janvier 2022, l’intégralité des huit films de la saga Harry Potter sera disponible sur la plateforme. L’occasion de se faire un petit marathon, après ou avant l’instant nostalgie de cette réunion.

Combien coûte l’abonnement à Salto ?

La plateforme permet de tester son offre gratuitement pendant un mois. Ensuite, trois abonnements sont possibles :

Un abonnement Solo à 6,99€/mois et un écran ;

Un abonnement Duo à 9,99€/mois et 2 écrans ;

Un abonnement Tribu à 12,99€/mois et 4 écrans.

La bande-annonce de Harry Potter :

HBO Max a concocté une bande-annonce dédiée à cette réunion spéciale.

L’affiche de Retour à Poudlard

Le 16 décembre 2021, une affiche a également été diffusée.