Les joueurs PC ne veulent pas payer 80 € pour Final Fantasy VII Remake

Les versions PC de Final Fantasy VII Remake et Forspoken, deux jeux édités par Square Enix, seront lancés à 80 €. Un tarif auquel les joueuses et les joueurs de la plateforme ne sont pas habitués.

Square Enix semble avoir pris des résolutions pour 2022, et elles font déjà grincer des dents. Comme l’indique Kotaku dans un article publié le 13 décembre, l’éditeur nippon a décidé de vendre les versions PC de Final Fantasy VII Remake et Forspoken à 70 dollars — soit 79,99 euros chez nous. Une décision qui fait débat puisque, sur PC, les tarifs sont historiquement plus bas qu’ailleurs (malgré des versions supérieures).

En somme, Square Enix a décidé de mettre les joueurs PS5 et PC au même niveau, avec le même tarif pour tous. Cela n’a jamais été une règle du marché, et les utilisatrices et utilisateurs PC ont toujours payé leurs jeux moins cher. Par exemple, Marvel’s Guardians of the Galaxy, sorti il y a quelques semaines et lui-aussi édité par Square Enix, est affiché à 59,99 € sur l’Epic Games Store — contre 69,99 € sur le PlayStation Store.