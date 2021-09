Des lecteurs de disquettes qui jouent de la musique, des avions de chasse français, du doublage, du droit et du marimba : c'est la sélection éclectique du mois d'octobre 2021 des chaînes YouTube que nous vous invitons à découvrir.

La sélection mensuelle des chaînes YouTube à découvrir se poursuit en octobre, avec cinq nouvelles propositions à vous soumettre. Si vous ne les connaissez pas déjà, voilà ce que nous vous suggérons : une chaîne qui fait de la musique avec des lecteurs de disquettes, une autre dédiée au doublage VF, une troisième qui traite du droit. Enfin, les deux dernières sont consacrées au marimba et aux avions de chasse français.

Si vous voulez découvrir plus de contenus, rendez-vous donc dans nos archives : nous avons des dizaines de chaînes en stock. Et si le cœur vous en dit, sachez que Numerama aussi est présent sur YouTube. Ces dernières semaines, nous avons parlé de l’Ethereum et de l’affaire Tipeee, mais aussi des moustiques, du covid (hé oui !) et de la dernière conférence Apple.

Chasse embarquée

Vous avez un certain intérêt pour la chose militaire ? La chaîne Chasse embarquée, qui est la chaîne officielle des pilotes de chasse de la Marine nationale, peut vous contenter : elle propose des vidéos mettant en scène des avions Rafale. Vous aurez ainsi un aperçu de ce qui peut se passer sur un porte-avions. Le tout avec une esthétique évidente. On en a plein les yeux et plein les oreilles.

Vous avez le droit

« Le droit est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour le laisser aux juristes. » Cette phrase vous rappelle peut-être cette célèbre tirade de Georges Clémenceau, qui a été reprise et détournée par la chaîne YouTube Vous avez le droit. Tenu par un enseignant-chercheur spécialisé dans cette discipline, elle y traite de droit d’auteur, de données personnelles, des logiciels et des ordinateurs. Mais pas que.

Publius Caedus

Il faut bien l’admettre : à Numerama, rares sont celles et ceux qui s’accommodent de la VF. Presque tout le monde ne jure que par la VO, hormis quelques irréductibles. Le procès fait à la VF est-il exagéré ? En tout cas, la chaîne Publius Caedus propose notamment des vidéos thématiques sur le doublage français — Star Wars, Alien, Les Dents de La Mer ou encore Robin des Bois.

Holmes Percussion

Vous connaissez le xylophone. Mais est-ce que vous connaissez le marimba ? C’est la déclinaison africaine du célèbre instrument, dont la popularité est importante en Amérique du Sud. C’est aussi l’instrument mis en avant par la chaîne Holmes Percussion, qui met en scène deux frères, Cody et Benjamin. Mais si vous cherchez bien, vous verrez que d’autres instruments à percussion, comme le vibraphone, sont joués.

Paweł Zadrożniak

Vous ne connaissez peut-être pas Paweł Zadrożniak, mais peut-être avez-vous déjà croisé sa chaîne YouTube Floppotron. Le projet vaut le détour : il reprend toutes sortes de thèmes musicaux avec des lecteurs de disquettes. Oui, absolument : il synchronise des dizaines de ces appareils pour jouer AC/DC, Michael Jackson, le générique de Friends ou bien le thème de Mission Impossible.

