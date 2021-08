Kid Pix, un vieux logiciel qui permettait aux enfants de faire des dessins, a été transposé sur un site Internet. Vous pouvez retrouver la version sortie en 1989, et faire des dessins comme avant.

Le tout premier logiciel avec lequel j’ai dessiné (si on peut appeler « dessiner » le fait de faire de vagues traits dans des couleurs moches) sur ordinateur était Microsoft Paint. Je me souviens avoir passé des heures devant l’énorme écran cathodique qui trônait dans le salon, plongée dans mon Art (oui, avec une majuscule) pendant que Paint tournait sur Windows 98.

Bien sûr, les résultats étaient hyper moches, même si mes œuvres ont un temps été accrochées sur le frigo. Bref, tout ça pour dire que Microsoft Paint, si cool qu’il ait été à l’époque, n’arrive pas à la cheville de Kid Pix, que j’aurais adoré avoir en étant jeune. Le logiciel n’était à l’époque disponible que sur Mac, si bien que je n’avais jamais entendu parler de Kid Pix avant aujourd’hui. Mais ma vie vient de changer pour le mieux. Et la meilleure nouvelle, c’est que vous pouvez vous aussi retrouver ou découvrir la joie de faire des dessins absurdes avec Kid Pix, gratuitement et directement depuis votre navigateur.

Faites des œuvres d’art fabuleuses avec Kid Pix ici.

Qui a besoin de Photoshop quand on a Kid Pix ?

Kid Pix a survécu longtemps après les années 90. La dernière version, Kid Pix 3D, est sortie en 2012, et proposait de faire de super dessins en perspective, apparemment.

Mais c’est la toute première version, sortie en 1989, qui a été rendue disponible à nouveau le 4 août 2021 par un développeur, Vikrum Nijjar. Cette version de Kid Pix marche également sur iPad, un support sur lequel des œuvres ambitieuses pourront sans aucun doute être produites. Sur smartphone, le site est également accessible, mais ne marchait pas vraiment sur mon téléphone (mais il commence à être un peu vieux, donc c’est peut-être juste moi).

In my spare time, I ported Kid Pix 1.0 to JS/HTML ✨https://t.co/70UhXnVDza — V:IKRUM> (@vikrum5000) August 4, 2021

Mais peu importe le support sur lequel vous utiliserez Kid Pix : au début, vous serez très certainement un peu désorientés par les différentes options à votre disposition. En dehors du crayon et du pot de peinture, des fonctions qui existaient déjà sur ma version primitive de Paint et qu’on retrouve toujours aujourd’hui sur des logiciels un peu plus puissants, comme Photoshop, il peut sembler difficile de s’approprier les outils de Kid Pix. Et c’est aussi ce qui fait sa beauté et son intérêt : vous allez avoir des surprises formidables.

Juste un conseil : on ne le voit pas tout de suite, mais il y a toute une palette de couleurs à utiliser. Il faut juste scroller un tout petit peu vers le bas pour la voir. Mes premières pièces étaient toutes en noir et blanc et je n’ai vraiment trouvé la fonction couleur que bien trop tard. Bref, vous pouvez maintenant devenir l’artiste que vous avez toujours rêvé d’être. Ne nous remerciez pas.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo