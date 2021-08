Quoi de neuf pour ce mois d'août ? Cinq nouvelles chaînes YouTube à découvrir, pour renouveler vos abonnements.

L’été est là. Entre deux moments où vous profiterez des joies de la déconnexion, peut-être irez-vous sur YouTube : pour ce mois d’août, nous vous invitons à jeter un œil à 5 chaînes. Il y est question de musique et de guitare, de musculation et de pompier, mais aussi de jeu de rôle et de série TV inclusive. Et puis comme toujours, vous pouvez jeter un œil à nos éditions précédentes si vous en voulez encore plus.

Numerama aussi est présent sur YouTube. Dernièrement, nous avons produit des vidéos sur le coût d’un vélo électrique au quotidien, le profil d’une éventuelle quatrième vague de contamination, le défi d’atteindre un objectif de zéro carbone en France en 2050, des projets de SpaceX avec Starship, de la PS5, de l’étoile Bételgeuse ou encore du scooter Unu 2021.

Ichika Nito

Alors comme ça, vous grattez un peu ? Vous connaissez quatre accords à la guitare et vous vous y croyez à fond en reprenant les premières notes de Come as you are de Nirvana ? Si vous ne voulez pas vous miner le moral, évitez donc d’aller jeter un œil à la chaîne d’Ichika Nito, un Japonais surdoué en musique. Oui, c’est très agaçant. Mais peut-être qu’après des années de pratique, vous effleurerez son niveau.

Drama Queer

Drama Queer est une toute jeune chaîne YouTube dont le nom mélange drama queen (une personne qui en fait des caisses à la moindre situation) et queer, un terme qui est utilisé pour désigner des personnes se retrouvant dans une sexualité ou une identité de genre différente des modèles dominants. Ces précisions apportées, sachez que Drama Queer est une web-série qui compte déjà huit épisodes.

Game of Rôles

Faire du jeu de rôle en période de pandémie n’est pas une chose aisée, surtout avec la nécessité de respecter les gestes barrières. Mais il y a Internet : figurez-vous que l’on a découvert durant cette période les aventures de Game of Rôles, un jeu de rôle organisé par Fibre Tigre, et on adore ! Déjà cinq saisons sont passées, avec autour de la table Mister MV, Daz, Lydia et Lam.

Rémi Ragnar

Faire un maximum de pompes, développer ses épaules sans matériel spécifique, des exercices d’haltères… Voilà quelques uns des sujets abordés sur la chaîne YouTube de Remi Ragnar, un pompier – vidéaste – viking, dont les contenus pourrait vous intéresser. Accessoirement, il donne aussi des conseils et des informations sur le monde des pompiers.

La Musique Badine

Régulièrement, la sélection mensuelle des chaînes YouTube met en avant des contenus relatifs à la musique. Avec La Musique Badine, on n’y coupe évidemment pas : mais pas question de se limiter à un genre précis. On ratisse large, très large : le rap côtoie le chant grégorien, la musique irlandaise succède aux danses baroques. On parle de musique, de l’histoire de la musique, des musiciens. Bref, vous avez le thème.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo