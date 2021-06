Découvrez le mini jeu Wayfinder, inspiré par la nature et son équilibre. Poétique et gratuit, le jeu vous propose de retrouver des « fragments » afin de sauver la nature.

« L’équilibre de la nature est en danger, les souvenirs de la Terre sont fracturés. » C’est avec cet avertissement que commence le jeu Wayfinder. Votre mission : retrouver des bouts de souvenirs, et faire en sorte que la nature retrouve son équilibre.

Wayfinder est incroyablement beau et poétique. Bien que le gameplay ne soit pas vraiment des plus recherchés, ce n’est pas ça le plus important, mais bien l’atmosphère du jeu. La musique, les décors, les graphismes : tout évoque un environnement très doux, à sauver à tout prix. Et c’est exactement ce qu’on va faire.

Vous pouvez jouer gratuitement à Wayfinder ici.

Ramenez l’équilibre et récupérez des poèmes

L’endroit où vous commencez votre aventure n’est pas des plus accueillant : vous vous trouvez dans une clairière dépouillée, au centre de laquelle trône un tronc d’arbre mort. À partir de ce point central, il vous faudra vous balader sur la carte afin de retrouver les divers fragments des souvenirs de la nature, et permettre à l’arbre de retrouver sa forme et sa beauté originelle.

Ces « fragments » sont les éléments les plus importants du jeu. Ils apparaissent sous la forme de petites icônes, et lorsque vous passerez dessous, vous découvriez de courts extraits de haïku : les fragments sont en fait des poèmes, que vous pourrez lire une fois un même groupe de fragments retrouvé. Surtout, au fur et à mesure que vous en récolterez, vous pourrez voir la nature autour de vous peu à peu reprendre vie.

Une fois que vous aurez retrouvé tous les fragments, vous n’aurez alors plus qu’à les rapporter au niveau de l’arbre central (si vous ne savez plus vraiment d’où vous venez et que vous vous êtes perdus dans la map, comme moi, le jeu vous indiquera une petite flèche que vous n’aurez qu’à suivre afin de retrouver l’arbre).

Les commandes du jeu sont très simples : les seules actions que vous avez à faire sont de vous déplacer. Pour cela, il vous suffira simplement de pointer avec votre souris ou sur votre trackpad dans la direction où vous voulez vous rendre, et de continuer à appuyer. En haut à droite de l’écran, un petit compas vous fournira des indices sur la position des fragments restants, si vous n’arrivez pas à les trouver.

Des « possibilités infinies »

Le jeu, dont le trailer a été dévoilé le 4 juin 2021, a été développé par un artiste canadien, Matt DesLauries. Wayfinder est d’ailleurs hébergé sur le site de l’Institut National du Cinéma canadien. Mais ce n’est cependant pas Matt DesLauriers qui a tout fait : Wayfinder a été, en grande partie, généré par un algorithme.

« L’art se renouvelle tout le temps : les décors et les poèmes sont assemblés par des algorithmes, et ils sont différents pour chaque nouveau visiteur », est-il expliqué sur l’onglet info de Wayfinder. « Les textures et les illustrations sont générées en temps réel, et les poèmes sont écrits par de l’intelligence artificielle. Wayfinder n’est jamais le même, c’est un jeu avec des possibilités infinies. À chaque nouvelle partie, il y a un nouveau monde à explorer. » Des heures de jeu et de poésie en perspective.

