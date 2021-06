Noémie Koskas - 03 juin 2021 SVOD

[Le Deal du Jour] Juste avant le coup d'envoi de l'Euro 2020, Canal+ propose un pack avec beIN Sports pour seulement 29,99 euros par mois au lieu de 36,99 euros pendant deux ans, avec en plus 50 euros offerts lors de l'abonnement.

Décalé en raison de la crise sanitaire, l’Euro 2020 débutera officiellement le 11 juin et s’ouvrira sur la rencontre entre la Turquie et l’Italie. La compétition de football se clôturera le 11 juillet. Pour profiter des 51 matchs dans les meilleures conditions, Canal+ propose, du 3 au 23 juin, un pack réunissant l’abonnement à Canal+, au pack Sport+ ainsi qu’à beIN Sports. La chaîne sportive, qui partage les droits de retransmission avec TF1 et M6, proposera d’ailleurs l’intégralité des rencontres.

Du 3 au 23 juin 2021, le pack Canal+ avec beIN Sports est affiché à 29,99 euros par mois pendant deux ans (avec engagement) au lieu de 36,99 euros. Notez que vous pouvez juste essayer le premier mois si vous n’êtes pas satisfait du service.

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose l’offre Canal+ et beIN Sports ?

En souscrivant à cet abonnement, vous aurez accès à la chaîne principale Canal+, qui propose un catalogue de films, très souvent accessibles peu de temps après leur sortie au cinéma. Les créations originales seront également de la partie, ainsi que des séries internationales. Le pack Sport+ sera aussi proposé afin de suivre en toute tranquillité divers matchs. Des week-ends 100 % sport ainsi que des émissions seront aussi diffusées.

Mais les aficionados du ballon rond seront certainement intéressés par l’intégration d’un abonnement à beIN Sports dans ce pack. Les 51 matchs de l’Euro 2020, qui s’ouvrira le 11 juin sur la rencontre entre la Turquie et l’Italie, seront intégralement retransmis par la chaîne sportive. Pour soutenir les Bleus lors de leur premier match face à l’Allemagne, rendez-vous le 15 juin à 21h. Autrement, beIN Sports propose aussi 3 chaînes HD 100 % sport et 7 canaux événementiels. Basket, handball, tennis… il y en aura pour tous les goûts. À noter également que Canal+ et beIN Sports ont récupéré les droits TV de la Ligue des champions, et diffuseront l’édition 2021-2022 de la compétition dès la rentrée prochaine. De quoi rentabiliser son abonnement.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

L’offre permet de profiter de tous les contenus disponibles sur votre TV, via votre box Internet, Android TV ou Apple TV. Vous pourrez également y avoir accès sur votre ordinateur, ainsi que sur smartphone ou tablette via le site ou MyCanal. L’abonnement intègre aussi les fonctionnalités AirPlay et Chromecast avec lesquelles vous pourrez diffuser du contenu depuis votre PC, smartphone ou tablette sur un autre écran. Par ailleurs, vous pourrez regarder les contenus proposés dans l’offre sur deux écrans simultanés.

Enfin, l’offre inclut un accès à la plateforme de presse Cafeyn qui comprend plus de 1 300 titres en illimité. Un accès illimité et en avant-première à tous les articles du site L’Équipe sera également mis à disposition des fans de sport.

