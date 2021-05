Un mod ambitieux de Microsoft Flight Simulator ajoute des descriptions audio à des points d'intérêt. Il s'agit de transformer la simulation en expérience touristique et pédagogique.

Il y a quelques mois, Microsoft a lancé son très attendu Flight Simulator 2020, une simulation qui permet de se balader sur la terre entière à bord d’un avion. La beauté de ses graphismes et l’universalité de son gameplay ont convaincu les joueuses et les joueurs, qui ne risquent pas de lâcher le jeu de sitôt. D’autant que la communauté se montre particulièrement active du côté du modding, procédé qui permet à certains créateurs de proposer leurs projets. Dans le lot, il en existe des plus ambitieux que d’autres, à l’image de Bushtalk Radio. Son objectif ? Proposer un véritable tour du monde audio aux utilisateurs.

Imaginez-vous à bord d’un avion en train de survoler les continents, guidé par des descriptions lues automatiquement quand vous passez au-dessus d’un point d’intérêt — comme si on était dans un musée à ciel ouvert. Aujourd’hui, Bushtalk Radio rassemble plus de 8 000 descriptions audio. « Nous aimerions couvrir tous les lieux du monde qui ont quelque chose à raconter », explique Patrick dans les colonnes d’Eurogamer le 17 mai. Le créateur du mod est désormais soutenu par toute une communauté qui discute et partage sur un serveur Discord. Il y a même un Patreon pour contribuer financièrement.

Microsoft Flight Simulator inspire la communauté du modding

Patrick a profité du confinement lié à la pandémie de coronavirus pour donner naissance à son projet, qui s’apparente à du tourisme virtuel. Il voulait aller plus loin que la simple perspective de la balade aérienne. Il raconte : « Comme j’étais bloqué à la maison sans pouvoir voyager, j’ai acheté le jeu pour visiter virtuellement le monde. Je n’étais pas satisfait par le simple fait de voler au-dessus de jolis paysages, je voulais aussi apprendre. » Motivé par cet argument pédagogique, il a utilisé Google Maps et Wikipédia pour déterminer des points d’intérêt. Avec l’aide d’un ami, il a ensuite conçu un script qui automatise la création d’une description audio.

Le projet Bushtalk Radio est vite devenu communautaire, avec la mise en place de suggestions. Concrètement, les utilisateurs peuvent envoyer des points d’intérêt et les moddeurs se chargent alors de les convertir en fichiers audio. Le nombre de suggestions a augmenté de manière exponentielle, c’est pourquoi il y a aujourd’hui 8 000 fichiers audio disponibles.

Des outils ont également été intégrés :

Un radar pour scanner les environs et découvrir des points d’intérêt inconnus (un vrai moyen de faire participer la communauté, avec un but d’exploration) ;

Des stations de radio pour s’imprégner de la culture locale ;

Des contenus informatifs lus depuis YouTube.

Les points d’intérêt concernent des monuments et bâtiments célèbres, mais aussi des lieux qui ont accueilli un événement ayant marqué l’Histoire ou l’actualité. Par exemple, le blocage récemment observé au canal de Suez dispose de son petit commentaire audio, à l’instar du naufrage du Titanic.

Patrick espère proposer son musée à ciel ouvert aux joueurs Xbox, qui accueilleront bientôt Microsoft Flight Simulator. « Beaucoup de nos utilisateurs estiment que Bushtalk Radio fait désormais partie intégrante de leur expérience de vol, grâce à tout ce qu’ils peuvent apprendre pendant le trajet », estime-t-il.

