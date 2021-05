Avec le site Radiooooo, vous partez à la découverte des chansons du monde entier depuis 1900. Choisissez une époque et un pays, et laissez la magie opérer.

Vous trouvez décevante la programmation des stations de radio musicales de la bande FM ? Dans ce cas, pourquoi ne pas aller faire un tour du côté du net, pour entendre d’autres horizons sonores ? Ce ne sont pas les services qui manquent : Radio Garden, par exemple, permet d’écouter la radio du monde entier, en se baladant sur un globe terrestre. Ça va vous changer de NRJ, Chérie FM ou RTL 2.

À la découverte des chansons du monde entier depuis 1900

Dans un autre genre, il y a le site Radiooooo — oui, il s’agit bien du nom du service, la touche « o » du clavier n’est pas restée bloquée. Son principe n’est pas si étranger à celui de Radio Garden, sauf que cette fois, une dimension supplémentaire est ajoutée : le temps. En effet, Radiooooo vous propose non seulement de choisir un pays, mais aussi une époque — des années 1900 jusqu’à nos jours.

Qu’est-ce qu’on écoutait dans les années 1950 à Haïti ? Et en Inde en 1980 ? La France vous manque ? Vous pouvez revenir dans l’Hexagone et parcourir dix décennies d’œuvres en tout genre, comme La Boiteuse du régiment, chanson interprétée par Polin en 1903, Le Parapluie, de Georges Brassens, chantée cinquante ans plus tard, ou bien Disconnexion, de La Femme, circa 2020.

Radiooooo inclut un mode Shuffle qui vous fait découvrir les titres mis en avant par les curateurs du service. Changez de pays et d’époque, presque au hasard. Le mode Taxi vous permet de choisir une liste de pays et de décennies. Quant au mode Islands, ce sont des playlists thématiques : Ennio Morricone, chagrins d’amour, voix de la communauté noire, plaisirs inavouables… il y a de tout.

Le service donne accès à de nombreuses autres options, y compris sans être membre ou client du service — par exemple, on peut demander de privilégier des chansons au tempo lent, rapide ou étrange. Certaines fonctions nécessiteront d’avoir un compte sur Radiooooo ou un compte premium, mais il est possible de profiter largement de cette machine musicale à remonter le temps sans en avoir besoin.

Crédit photo de la une : Radiooooo Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo