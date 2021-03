En ces temps difficiles, les choses qui prêtent à sourire sont les bienvenues. Et les Word Art, ces effets de texte absolument mythiques disponibles sur Word, en font partie.

Souvenez-vous : vous êtes en primaire, peut-être au collège, et vous devez rendre un devoir. Une fois votre exposé sur Le canal du Midi (oui) fini, il ne vous reste plus qu’à ajouter la touche finale, celle qui vous permettra d’obtenir une note parfaite, pour récompenser vos recherches sur le « canal royal de Languedoc » : un Word Art.

Des lettres en 3D aux couleurs chatoyantes, des ombrages magnifiques, des polices innovantes… Ces lettrines grandioses ont, pendant des années, orné les rapports et les devoirs maison des milliers d’élèves qui utilisaient Microsoft Word. Malheureusement, les effets de textes stars des années 90 ne sont plus disponibles sur les nouvelles versions du logiciel, et les rapports et autres textes que nous devons produire sont devenus infiniment plus tristes. Mais grâce à ce site miraculeux, créé il y a 5 ans, vous pouvez à nouveau retrouver la joie du Word Art.

Faites des chefs-d’œuvre

MakeWordArt a été créé par Mike McChillin, un nostalgique du Wort Art de Windows 95. Alors, en tant que développeur, il a recréé ses souvenirs d’enfance sous la forme d’un site. « Je me souviens que je passais plus de temps à choisir le bon Word Art pour la couverture de mes exercices que sur mes devoirs en eux-mêmes », raconte-t-il sur son site. « Word Art a été utilisé pendant des années, avant de complètement disparaître. Pourtant, je veux pouvoir l’utiliser sur iMessage, ou pour un rapport. C’est nostalgique, et c’est beau. » C’est vrai, et il n’est pas le seul à être nostalgique : le site accueille plus de 100 000 visiteurs par mois, explique Mike McChillin.

Pour créer votre Word Art, c’est simple : il vous suffit de choisir le Word Art de votre choix sur l’encart de gauche, vous pourrez alors rentrer le texte que vous voulez. Il vous suffira alors d’appuyer sur « OK », et votre texte apparaîtra sur la feuille blanche. Vous n’aurez plus qu’à modifier sa taille et son emplacement comme bon vous semble, puis à essayer un nouvel effet, sur autant de mots que vous voulez. Une certaine vision du paradis.

Une fois que vous serez satisfait de votre chef-d’œuvre, vous pourrez cliquer sur « download », et l’ajouter à votre dernier rapport comptable 2020, à l’attention de votre boss, qui sera, à coup sûr, abasourdie par votre sens graphique.

