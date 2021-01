En février 2021, Disney+ intègre une nouvelle section baptisée Star. Elle va permettre à la plateforme de SVOD d'accueillir toujours plus de films et séries.

En janvier, Disney+ a accueilli WandaVision, la première série du Marvel Cinematic Universe. En février, la plateforme enchaîne en intégrant le bouquet Star, considéré comme « le sixième monde » dans l’interface (en compagnie de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic).

Pour Disney+, c’est l’occasion d’ajouter toujours plus de contenus à son catalogue, sachant que Star promet des milliers d’heures de films et de séries — plus matures — en provenance des productions FX ou encore de 20th Century Studios. À l’occasion du lancement prévu pour le 23 février, Star réunira cinq séries — dont quatre exclusives.

Dans les contenus plus classiques, on notera l’arrivée du blockbuster Black Panther, qui avait marqué les esprits lors de sa sortie.

L’abonnement Disney+ est à 6,99 euros par mois en France (8,99 euros à compter du 23 février), ou 69,99 euros par an (89,99 euros à partir du 23 février).

Voici les nouveaux films et séries sur Disney+ France en février 2021.

Les films sur Disney+ en février 2021

Epic : La bataille du royaume secret — 5 février

Une adolescente se retrouve plongée dans un univers caché, où une guerre fait rage. Elle doit non seulement sauver ce monde, mais aussi le nôtre.

Flora et Ulysse — 19 février

Une comédie d’aventure adaptée du roman de Kate DiCamillo. Où une passionnée de bandes dessinées et un écureuil doté de pouvoirs surprenants vont vivre des aventures extraordinaires.

Back Panther — 19 février

Seul film du Marvel Cinematic Universe à avoir été nommé à l’Oscar du meilleur film. Il est centré sur Black Panther et cache un sous-texte politique courageux. Il est porté par le regretté Chadwick Boseman.

Les séries sur Disney+ en février 2021

Runaways, saison 3 — 12 février

Une série estampillée Marvel centrée sur des adolescents forcément dotés de super-pouvoirs.

T.O.T.S., saison 1 — 19 février

Un dessin animé avec des oiseaux de livraison.

X-Men, saisons 1 & 2 — 19 février

Qui ne connaît pas les X-Men ?

Big Sky, saison 1 — 23 février

Détectives privés, Cassie Dewell et Cody Hoyt s’associent à Jenny Hoyt, ex-flic et ex-épouse de Cody, pour rechercher deux sœurs enlevées par un chauffeur routier sur une route secondaire du Montana.

Helstrom, saison 1 — 23 février

Frère et sœur, Daimon et Ana Helstrom ont pris des chemins opposés. Un événement va les faire se recroiser, sachant que maman est possédée par un démon et que papa est un tueur en série. On ne choisit pas sa famille.

Love, Victor, saison 1 — 23 février

L’adolescence, ses doutes et ses nombreuses interrogations.

Solar Opposites, saison 1 — 23 février

Quatre extraterrestres trouvent refuge aux États-Unis après la destruction de leur planète.

Black-ish, saisons 1 à 5 — 23 février

Les documentaires sur Disney+ en février 2021

Le triangle des Bermudes : du mythe à la réalité — 5 février

Le Titanic redévoilé — 5 février

Les secrets des épaves de guerre — 5 février

Les coulisses de Pixar – batch 2 — 12 février

Trésors sous les mers : Port Royal ville pirate — 12 février

Trésors sous les mers : Alcatraz — 12 février

L’histoire sous rayon X, saison 1 — 19 février

Destination Wild : L’Inde à l’état sauvage — 26 février

