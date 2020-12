V for Vendetta est désormais disponible en Blu-ray UHD. On apprécie le passage au Dolby Atmos, bluffant.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Dans une Angleterre totalitaire, un justicier masqué tente de renverser la dictature en s’inspirant de Guy Fawkes, qui avait échoué à faire exploser le palais de Westminster le 5 novembre 1605. Voilà le pitch de V for Vendetta, dont le masque blanc emblématique à la moustache finement taillée est devenu un symbole pour le mouvement Anonymous. Mis en scène par James McTeigne sous pavillon Warner Bros., V for Vendetta est disponible en Blu-ray UHD.

Le film

Faux film de superhéros, V for Vendetta est une adaptation très réussie. Parvenant à conserver le propos de la bande dessinée originale, le film réalisé par James McTeigue, proche des sœurs Wachowski, s’appuie sur un vrai message de fond pour proposer une forme avantageuse. En résultent de bons moments d’action, sans cette surenchère qui caractérise parfois le genre.

Il ne faudrait pas oublier non plus la performance éblouissante d’Hugo Weaving, qui parvient à faire passer beaucoup de choses derrière un masque recouvrant l’intégralité de son visage. Il joue beaucoup avec sa voix. Face à lui, Natalie Portman est une partenaire de premier choix, sachant qu’elle n’a pas hésité à se raser le crâne pour les besoins du rôle.

L’image : 3/5

V for Vendetta est un film très, très sombre, loin d’être pimpant. Pour son arrivée en Blu-ray UHD, il n’a pas changé son fusil d’épaule. Le gain en netteté reste assez discret par rapport à un simple Blu-ray et les gains sont plutôt à aller chercher du côté de la colorimétrie. Les noirs gagnent nettement en profondeur et l’apport en contraste permet de mieux faire ressortir certains détails.

V for Vendetta profite aussi du HDR pour regonfler certaines teintes. Les blancs sont plus éclatants, à l’image du masque de V, tandis que les rouges sont plus vifs. Les éclairages du QG du héros gagnent en peps, tout comme les flammes et le feu d’artifice de la séquence d’introduction. C’est finalement assez subtil.

Le son : 4/5

V for Vendetta profite de son passage par la case Blu-ray UHD pour épouser le format audio Dolby Atmos (anglais uniquement). Et Warner Bros. a eu raison de ne pas l’oublier. En termes d’immersion, tout est mieux : le cliquetis des armes, les balles qui fusent, les messages qui tournent dans les rues de Londres… L’apport est réel et V for Vendetta se transforme encore plus en grand spectacle.

En prime, les dialogues, très importants dans V for Vendetta avec le phrasé typique d’Hugo Weaving, ne sont pas écrasés. Ils continuent d’être élégamment mis en avant, avec une clarté et une intelligibilité impeccables.

Le Blu-ray UHD de V for Vendetta est disponible à moins de 30 euros.

Crédit photo de la une : Warner Bros. Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo