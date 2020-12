Olala, les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et vous ne savez pas quoi offrir à vos enfants, petits-enfants, nièces ou filleuls… pas de panique, voici deux jeux de société qui devraient ravir les tous petits.

Choisir un jeu de société pour un enfant n’est pas chose aisée. D’autant que les nouveautés sont de plus en plus nombreuses, à côté des éternelles boîtes qui trônent depuis toujours dans les rayons des supermarchés.

En réalité, il suffit de suivre quelques conseils pour éviter de faire le mauvais choix. Nos deux recommandations de la semaine répondent évidemment à ces critères. À partir de 4 ans pour Pas de Pitié pour les Monstres, et 6 ans pour Dinos Rigolos, ce sont les tous petits qui sont à l’honneur, fêtes de fin d’année obligent.

Pas de Pitié pour les Monstres

Alors que vos voisins sont de sortie (cela ne se passe donc pas en 2020), leur maison se fait envahir par de méchants monstres. Pas de temps à perdre, il faut les faire fuir !

Les dix monstres font la queue dans le jardin. Les deux premiers se faufilent dans la première pièce, le salon. Il s’agit en réalité de la boîte du jeu qui est dépliée et assemblée pour former la maison.

À son tour, on lance un dé et on prend un jeton au hasard. Si c’est une chaussette, il faut la lancer sur un monstre pour le faire tomber. Pareil si c’est un ballon, mais il faut alors le lancer à travers la fenêtre, beaucoup moins facile. Si c’est un seau d’eau, il faut le faire tomber par le dessus. Mais si c’est un monstre, pas de chance, on relève un monstre déjà tombé.

Le dé indique une petite contrainte à exécuter au moment du lancer : fermer un œil, faire une grimace, lancer avec l’autre main, etc. C’est rigolo et ça anime la partie.

Quand tous les monstres sont tombés, on passe à la pièce suivante, et de nouveaux monstres y pénètrent. On gagne la partie si on parvient à tous les faire tomber, et on la perd si le stock de jetons est épuisé.

Tout est rassemblé pour bien rigoler sans se prendre la tête

Pas de Pitié pour les Monstres est un jeu coopératif : tout le monde joue ensemble, contre le jeu. Et à la fin, tout le monde gagne ou perd ensemble. C’est le meilleur moyen d’amener les plus petits, à partir de 4 ans ici, vers le jeu de société. La frustration de la défaite sera moins douloureuse si les autres joueurs perdent aussi.

Le jeu mélange une grosse dose de dextérité, un peu de mémoire (attention à ne pas retourner à nouveau les jetons de monstres) et des situations loufoques liées aux contraintes imposées pour lancer les chaussettes. Bref, tout est rassemblé pour bien rigoler sans se prendre la tête.

Les parties sont rapides, les tours de jeu aussi, le matériel est vite installé, aucune chance que l’enfant ne s’impatiente ou se lasse avant la fin de partie.

Mais c’est son matériel qui détonne le plus dans Pas de Pitié pour les Monstres. De magnifiques illustrations, la boîte qui se déplie pour faire office de « plateau » de jeu, plein de pions et de jetons, les différentes pièces de la maison qui apparaissent petit à petit. Le livret de règles inclut même une petite biographie pour chaque monstre, par exemple Choubidou, qui aime faire des bisous baveux après avoir mangé ses crottes de nez, ou Mikrado, né entre les orteils sales d’un géant. Beurk.

Pas de Pitié pour les Monstres regroupe toutes les qualités d’un jeu pour enfant : bon, beau, immédiat, qui plaira aux plus petits tout en offrant un moment agréable aux adultes.

Pas de Pitié pour les Monstres est un jeu d’Émilie et Jérôme Soleil

Illustré par Kasia Fryza

Édité par Helvetiq

Pour 1 à 6 joueurs à partir de 4 ans

Au prix de 22,90 € chez Philibert

Dinos Rigolos

Incroyable, un site rempli d’os de dinosaures vient d’être découvert ! Qui trouvera et assemblera un maximum de squelettes, pour devenir le plus grand expert en paléontologie ?

Tous les morceaux de squelettes sont rassemblés en vrac au-dessus de la boîte de jeu. À son tour, on utilise une pincette pour retirer délicatement une tuile. Il faut opérer avec précaution, car si elle tombe de la zone de fouille ou les petits rochers qui surplombent le tas s’écroulent, son tour s’arrête.

Les tuiles sont d’un des trois types : la tête, la queue ou les pattes. Au fur et à mesure qu’on en récupère, on peut assembler un squelette complet de dinosaures. Si toutes les tuiles sont issues de la même espèce, c’est un dino authentique. Si on mélange des morceaux d’espèces différentes, c’est un dino rigolo. Le premier vaut plus de points que le second.

La partie s’arrête quand cinq squelettes sont assemblés, et le plus grand score l’emporte.

Avec des squelettes de dinosaures en 3D

Les mêmes qualités vantées pour Pas de Pitié pour les Monstres peuvent s’appliquer à Dinos Rigolos.

Il s’agit également d’un jeu de pure dextérité, à la manière d’un Mikado modernisé. Il faut être délicat et précis, surtout ne pas faire de geste brusque. Bref, une mécanique idéale pour calmer les plus petits avant la sieste ou le coucher du soir.

Là encore, le matériel est tout particulièrement réussi. On joue sur la boîte, on utilise la pincette pour plus de précision, mais surtout en assemble les squelettes de dinosaures en trois dimensions. Quel enfant pourrait résister à ça ?

Les parties et les tours sont rapides, mais comme le jeu s’adresse à des enfants plus grands que Pas de Pitié pour les Monstres, on joue ici chacun pour soi. On pourra bien sûr jouer en équipe, pour venir en aide à un enfant un peu maladroit.

Surtout que le jeu reste intéressant pour les adultes accompagnant les enfants. Et comme tout repose sur l’adresse, les années en plus ne donnent pas forcément un avantage, tout le monde ou presque joue sur un pied d’égalité.

Joli, fun et avec des squelettes de dinosaures en 3D, Dinos Rigolos est un cadeau idéal pour jouer et vous amusez avec vos bambins.

Dinos Rigolos est un jeu de Charles Chevalier

Édité par Happy Baobab

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans

Pour des parties d’environ 20 minutes

Au prix de 19,90 € chez Philibert

