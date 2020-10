La Playstation 5 pourra enregistrer les conversations. La nouvelle fonctionnalité, annoncée maladroitement par Sony, a été expliquée en détail par le groupe.

« Des joueurs de PS4 se sont rendu compte de manière inattendue de la mise en place d’une nouvelle fonction lors du passage à la v8 du logiciel. Nous n’avons pas communiqué assez clairement sur cette nouvelle fonctionnalité, ni expliqué pourquoi nous la mettions en place, et nous nous en excusons ». Dans un billet de blog paru le 16 octobre 2020, Sony a voulu mettre au clair un possible malentendu sur une des dernières mises à jour du logiciel de la PS4, et rassurer les joueurs. Il y a de quoi : la PS5 pourra enregistrer vos conversations et les chats vocaux.

Seulement pour « la modération »

Des joueurs sur PS4 s’en sont aperçus, raconte le site anglophone Polygon, en voyant apparaître une notification, les prévenant que « les chats vocaux lors des parties peuvent être enregistrés, et nous être envoyés par des joueurs. En participant au chat, vous donnez votre accord pour que votre voix soit enregistrée ». Bien que la notification spécifiait clairement que ces enregistrements seraient seulement « utilisés à des fins de modération ». Cette précision n’aurait pas complètement réussi à rassurer les joueurs, inquiets que Sony puissent enregistrer d’entières conversations – au point que le groupe a dû se fendre deux jours plus tard d’un post de blog afin de s’excuser et d’expliquer plus en détail le fonctionnement de la nouveauté.

La PS5 « n’écoutera pas vos conversations en permanence », précise Sony, et cela n’arrivera « jamais ». La fonction servira seulement à assurer « la sécurité des joueurs », insiste le groupe. Il sera possible pour les joueurs d’enregistrer leurs conversations dès le lancement de la PS5, le 12 novembre 2020, apprend-on. « Si des joueurs ont besoin de faire un signalement pour harcèlement, ils pourront inclure dans leurs rapports un clip vocal de 40 secondes ». Les 40 secondes envoyées ne peuvent pas être choisies au hasard : il s’agira de « 20 secondes de la discussion principale entre le joueur et la personne, plus 10 secondes additionnelles enregistrées avant et après la conversation concernée », détaille le billet de blog. De plus, ces 40 secondes ne pourront être enregistrées que lors des 5 dernières minutes de conversation entre les deux personnes, précise Sony.

« Assurer la sécurité »

Les joueurs souhaitant faire un signalement seront capables de le faire directement depuis leur PS5. « Les enregistrements seront ensuite transmis à notre centre Expérience Client pour la partie modération, qui décidera après les avoir écoutés si une sanction est méritée ». Le billet de blog précise que, si cette fonctionnalité sera présente uniquement sur PS5, les joueurs ayant une PS4 seront tout de même capables de faire des chats vocaux avec des personnes ayant le dernier modèle de la console, ce pourquoi ils ont reçu la notification.

Autre précision importante de la part de Sony : « il ne sera pas possible de désactiver la fonctionnalité ». Le groupe explique vouloir « assurer la sécurité de tous les joueurs ». « Nous voulons faire en sorte que tous se sentent en sécurité, pas seulement sont qui ont activité l’option d’enregistrement », se justifie Sony.

