Voici un jeu de société un peu particulier cette semaine, puisque vous auriez pu le trouver dans les pages loisirs de votre journal.

La thématique, du moins les illustrations de notre jeu de la semaine, évoquent des espions, des missions et des codes secrets… Ce n’est que de l’habillage, car Ricochet est un pur jeu de déduction et d’association d’idées un peu loufoque.

Ricochet peut se jouer tout seul ou de manière collaborative : tout le monde joue ensemble pour résoudre chaque challenge. Chacun d’eux correspond à une plaquette cartonnée sur laquelle est représentée une grille de 5×5 mots. Vous disposez également de dix paires de jetons.

Le but et le principe du jeu sont d’une facilité enfantine. Parvenir au bout de chaque challenge est nettement moins évident. À partir de deux indices, deux mots, donnés à chaque challenge, il faut éliminer les termes de la grille au fur et à mesure, par ricochet, c’est-à-dire en trouvant des liens forts et évidents (synonyme, contraire, catégorie, titre d’œuvre, etc.) entre eux.

L’unique règle est que les deux mots recouverts doivent être alignés : dans la même ligne ou la même colonne. Plutôt qu’une contrainte, c’est une réelle aide pour les joueurs.

Une fois les deux premiers trouvés, à partir des deux indices de départ, ils sont recouverts à l’aide de la première paire de jetons numérotés. Puis chaque indice recouvert mène à un autre, et ainsi de suite jusqu’à avoir utilisé tous les jetons. D’où le titre du jeu.

À ce moment-là, si tout s’est bien passé et que vous n’avez fait aucune erreur, les mots restants devraient former un rébus faisant écho au petit dialogue présent sur la grille. La plupart sont assez simples, certains demandent un peu plus de réflexion, surtout si vous avez recouvert les mauvais indices. Dans tous les cas, ils prêtent à sourire et rappellent les rébus qu’on trouvait dans les magazines de notre enfance.

Le jeu est composé de trente challenges, à la difficulté croissante. En cas de blocage, vous pouvez utiliser les solutions sur le site de l’éditeur.

Pourquoi jouer à Ricochet ?

Comme expliqué en préambule, le principe de Ricochet aurait très bien pu se trouver dans les pages loisirs de n’importe quel magazine, à côté des mots-croisés et des sudokus. Il n’est en rien révolutionnaire et ne va sans doute pas rester dans les annales ludiques. Alors qu’il est pourtant vraiment très plaisant !

À l’entame de la première partie, on s’attend à un jeu de mots ou de lettres pas plus palpitant que ça. Puis, arrivé à la fin du premier challenge, on se dit que c’était quand même rudement chouette et très malin. Et on enchaîne sur la grille suivante, puis une troisième. Puis on fait une pause parce qu’on est bloqué. On y réfléchit en faisant la cuisine ou la vaisselle, puis on y revient, et on en fait encore deux ou trois. Parfois, on triche un peu, on consulte un bout de solution, et on se demande comment on a fait pour ne pas trouver, tellement c’est logique.

Ricochet nous a vraiment séduits

Évidemment, vous pouvez le pratiquer tout seul, mais c’est nettement plus amusant d’y jouer à plusieurs, entre amis ou même en famille. Les enfants auront sans doute du mal à participer, car beaucoup d’associations d’idées ne sont pas évidentes à trouver. C’est en revanche idéal pour y jouer avec des ados, à partir de 12-13 ans.

Même s’il ne paie pas de mine, Ricochet nous a vraiment séduits. Loin des jeux classiques, il plaira à tout le monde, sauf aux grincheux qui ne jurent que par la grosse stratégie et la confrontation. Déjà très amusant entre amis, c’est en famille, entre parents et ados, qu’il trouvera tout son potentiel. Il rappelle bien sûr deux autres jeux basés sur un principe approchant, tout aussi recommandables : Contrario et Unanimo. Et pour vous faire une idée, l’éditeur a eu la bonne idée de mettre quelques grilles en téléchargement. Voilà un jeu original, simple, malin, parfois un peu tordu, comme on les aime.

Ricochet est un jeu de Cyril Blondel

Illustré par Mathieu Clauss

Édité par Flip Flap Éditions

Pour 1 joueur et plus à partir de 14 ans

Pour des parties d’environ 15 minutes

Au prix de 19,90 € chez Philibert

