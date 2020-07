Aux yeux de certains décideurs d'Ubisoft, les femmes ne vendraient pas. C'est ce qui explique, par exemple, le manque d'héroïnes dans la saga Assassin's Creed.

« Les femmes ne vendent pas », pouvait-on entendre dans les bureaux d’Ubisoft, à l’époque où Serge Hascoët, qui a démissionné de ses fonctions après des révélations accablantes, était encore en charge de l’orientation créative des jeux vidéo. Cette indiscrétion est signée Bloomberg, qui a publié une nouvelle enquête le 21 juillet sur le climat interne misogyne de l’entreprise, après les révélations de Libération et Numerama.

« J’étais dans le studio de Montréal entre Assassin’s Creed 2 et Origins et Ubisoft disait que les femmes ne vendent pas à chaque fois », appuie Marie Jasmin dans un tweet partagé le 21 juillet. Un veto aurait notamment été mis à des développeurs qui voulaient que Kassandra soit l’unique héroïne d’Assassin’s Creed Odyssey. Précédemment, Serge Hascoët aurait minimisé le rôle d’Evie Fry dans Assassin’s Creed Syndicate puis empêché la mort de Bayek dans Assassin’s Creed Origins — décès qui aurait permis d’accorder plus d’importance à Aya.

I was in the Montréal studio on AC 2 to 10 (origins) and Ubi execs said "women don't sell" EVERY 🙃 SINGLE 🙃 TIME.

I am in awe of the Ubi Québec staff who fought teeth and claws to get Evie, and later Kassandra, to even exist.♥️

Know that, before them, many battles were lost. https://t.co/u4cobLFbED

— Marie Jasmin à la maison | BLM (@mariejasmin_) July 21, 2020