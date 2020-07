Dans un communiqué publié dimanche 12 juillet, Ubisoft a annoncé que trois cadres de l'entreprise démissionnaient, dont l'un de la société. Cette décision arrive à la veille de la conférence attendue de l'entreprise, et après plusieurs enquêtes de Libération et Numerama sur les problèmes internes de l'entreprise.

Le communiqué a été diffusé à 1h du matin, heure française, par Ubisoft : Serge Hascoët (directeur créatif et considéré comme le numéro 2 de l’entreprise) et Cécile Cornet (directrice Monde des RH) ont tous les deux démissionné de leur poste, tandis que Yannis Mallat (directeur des studios Ubisoft au Canada) a démissionné et quitté l’entreprise.

Il n’est pas précisé officiellement si les deux premiers vont également quitter Ubisoft, ou resteront dans la société. L’entreprise aurait toutefois précisé à Bloomberg News que Serge Hascoët démissionnait d’Ubisoft également, et pas seulement de son poste.

« Ubisoft a annoncé aujourd’hui des changements importants au niveau de sa direction. Ces changements font partie intégrante du travail global mené par la Société pour améliorer et renforcer sa culture d’entreprise », énonce le communiqué. « Les départs annoncés aujourd’hui font suite à un examen rigoureux que la société a mené en réponse aux récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de comportements inappropriés. »

Depuis le 1er juillet, Libération et Numerama ont publié plusieurs enquêtes sur les dysfonctionnements internes à Ubisoft, au niveau Français et mondial, dans lesquelles de nombreux employés et ex-employés dénoncent des faits de sexisme, homophobie, harcèlement sexiste et sexuel, tentative d’agression sexuelle, qui n’auraient pas été pris au sérieux par certains managers et RH. Serge Hascoët, directeur créatif très reconnu dans le monde du jeu vidéo, considéré comme le bras droit du PDG Yves Guillemot, était notamment mentionné à de nombreuses reprises comme ayant fermé les yeux, voire encouragé cet environnement misogyne et étouffant.

Libération avait enfoncé le clou, le 11 juillet, avec de nouvelles révélations, concernant cette fois-ci également certains agissements supposés de la directrice Monde des ressources humaines.

Bien qu’Ubisoft avait multiplié les annonces de nouvelles mesures pour répondre à ces accusations, beaucoup de nos sources en interne pensaient que le numéro 2 d’Ubisoft était « intouchable » et ne quitterait jamais l’entreprise. C’est donc à la fois une annonce très forte et surprenante pour la multinationale, qui compte 14 000 salariés répartis dans 40 studios dans le monde. Le rôle de directeur créatif sera repris « dans l’intérim » par Yves Guillemot lui-même.

This is a *huge* deal for Ubisoft. Serge Hascoet was the man in charge of ALL of their games. With one word he could greenlight or cancel a project. Many Ubisoft employees believed he was too powerful and close to the CEO to ever be ousted, no matter how many allegations emerged

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 11, 2020