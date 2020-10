Octobre est arrivé, et avec lui la sélection mensuelle dédiée aux chaînes YouTube qui nous plaisent. Pour ce mois-ci, il sera question d'histoire de l'Asie, de botanique ou encore de programmation informatique.

Alors que l’on parle beaucoup d’une deuxième vague de contamination en France, YouTube apparaît comme un bon moyen de se changer les idées avec des chaînes aux sujets variés et prometteurs. Depuis 2016 d’ailleurs, à travers notre rubrique « Le meilleur de YouTube », on s’efforce de mettre en avant chaque mois cinq chaînes qui, selon nous, méritent qu’on y jette un petit coup d’œil.

Si vous trouvez que les recommandations de YouTube vous soumettent toujours plus ou moins la même chose, tentez donc cette rubrique ! La preuve avec cette sélection qui mêle découverte de l'Asie, programmation informatique, histoire médiévale, anecdotes et tutos tech et botanique !

Il était une fois en Asie

Avez-vous déjà entendu parler de Kowloon, un étrange ghetto qui existait à Hong Kong et qui était pratiquement impénétrable, même à la lumière du jour ? Si vous avez vu le film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, vous le connaissez forcément. Pour les autres, cette vidéo de la chaîne Il était une fois en Asie mérite le détour. On regrette juste qu’il n’y ait pas plus de contenus à se mettre sous la dent.

Harry JMG

Sur la chaîne de Harry JMG, on parle de hip-hop, d’argent, d’humour ou de développement personnel. Mais on y parle aussi code et programmation informatique, et c’est surtout ce thème qui a retenu notre attention. Il y aborde plusieurs facettes liées au développement (par exemple : à quoi ressemble une semaine typique d’un développeur freelance, ou bien les pièges à éviter). Peut-être vous reconnaitrez-vous.

Le Chemin de la Nature

La chaîne Le Chemin de la Nature vous propose de redécouvrir les plantes et leur rôle en matière d’alimentation et de santé. Vous apprendrez par exemple que le hêtre est en partie comestible, mais aussi les vertus de la prêle des champs ou bien à prendre garde à la berce du Caucase. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce que Dame Nature a à offrir, au-delà de vos jardinières.

Médiéval 1

Médiéval 1, c’est la chaîne médiévale d’Alain (vous avez saisi le jeu de mots avec le nom de la chaîne ?). Son souhait ? En finir avec certaines idées reçues autour du Moyen-Âge et l’idée que c’était une période sombre et barbare. Pour cela, il aborde en vidéo divers thèmes de l’époque médiévale : l’huile bouillante, le béhourd, les oubliettes, la fleur de Lys, le trésor des templiers…

YvesRougyFR

Connaissez-vous les anecdotes de l’histoire de l’informatique ? Si vous avez besoin de vous rafraichir la mémoire, Yves Rougy propose sur sa chaîne des vidéos face caméra pour raconter, par exemple, l’effet qu’a eu la mort de Michael Jackson sur le web ou bien l’histoire du processeur Intel 8086. Il y a aussi des contenus plus pratiques, avec des guides sur SSH ou même pour écouter l’ISS !

