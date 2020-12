Ça y est, c'est la fin de l'année. Alors pour cette sélection mensuelle de chaînes YouTube, on a essayé d'être un peu dans le thème. Un peu.

Décembre s’installe et avec lui le froid de l’hiver. Pour rester dans la thématique, deux des cinq chaînes YouTube que nous vous proposons ce mois-ci abordent les décorations de Noël et des conseils pour résister à la chute des températures. Le reste de l’édition inclut un focus sur les femmes qui ont compté dans l’histoire, un délire de pop culture et un coup d’œil saisissant sur la réalité judiciaire.

Mike Horn

L’hiver n’est pas encore là, mais on grelotte déjà. Vous souhaitez traverser cette saison sans choper des engelures ? Le mieux à faire pour cela est peut-être de prendre quelques conseils de Mike Horn. Le célèbre explorateur anime depuis trois ans une chaîne YouTube aux accents survivalistes, mais passionnante à suivre. Et en plus, l’intéressé parle français (et on lui pardonne bien volontiers son accent).

Malec

Et si Game of Thrones avait été un dessin animé japonais, plutôt qu’une série télévisée américaine ? Ou bien The Mandalorian ? Sur sa chaîne YouTube, Malec s’amuse à prendre quelques incontournables de la pop culture et à les passer à la moulinette des clichés nippons, en inventant des génériques qui débordent de J-Pop. Son concept est récent, mais il arrachera quelques sourires aux otakus que vous êtes.

Police Justice Action

Que savons-nous vraiment du déroulement d’un procès ? Du fonctionnement de la justice ? De la réalité d’un dossier ? Sans doute pas grand-chose. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, Police Justice Action n’est pas une chaîne qui se vautre dans des documentaires chocs sur les forces de l’ordre, mais montre toute la réalité de ce qu’est la justice au quotidien. Les sujets sont parfois difficiles.

La Prof

La Prof est une prof. Sur sa chaîne, elle s’est lancée dans la vulgarisation historique. Elle couvre une large période de temps, qui court de l’Antiquité au 19e siècle. On y parle d’histoire sociale et culturelle, et on s’efforce d’apporter un coup de projecteur sur des thèmes peut-être pas si abordés que cela, à l’image de sa série Gentes Dames, qui met en avant les femmes qui ont compté.



Tom BetGeorge

Qui dit décembre, dit Noël. Comment, dès lors, ne pas parler de la chaîne hallucinante de Tom BetGorge. Depuis des années, ce vidéaste nous régale avec une chaîne montrant le soin qu’il apporte aux décorations de sa maison. Les fêtes de fin d’années sont d’ailleurs presque un prétexte comme un autre : dès qu’il en a l’occasion, comme Halloween, il se lance dans un fabuleux spectacle de sons et lumières.

