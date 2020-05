Maxime Claudel - il y a 6 minutes Pop culture

Sony a donné rendez-vous ce jeudi 14 mai, à 22h, heure française, pour un nouvel épisode de ses State of Play. Il sera consacré à Ghost of Tsushima, une exclusivité PS4.

Alors que les fans de jeux vidéo n’ont d’yeux que pour les futures consoles — PS5 et Xbox Series X —, Sony a décidé de consacrer un peu de temps à la génération actuelle. Le constructeur va dédier une édition de State of Play à Ghost of Tsushima, mystérieuse exclusivité PS4 qui sera disponible le 17 juillet prochain.

Pour suivre la présentation en direct, il faudra veiller un peu tard : rendez-vous sur YouTube à partir de 22h. La vidéo durera 18 minutes, prévient Sony.

Quand ? Le 14 mai 2020 à 22h, heure française ;

Le 14 mai 2020 à 22h, heure française ; Où ? Ici, sur YouTube ;

Ici, sur YouTube ; Quoi ? La conférence Sony centrée exclusivement sur Ghost of Tsushima.

L’ultime exclu PS4 va (enfin) se dévoiler

Les propriétaires de la PS4 attendent avec impatience The Last of Us Part II, l’un des prétendants au titre de jeu de l’année. Mais il ne faudrait pas oublier que Sony enchaînera, quelques semaines plus tard, avec Ghost of Tsushima. Cette production est développée par Sucker Punch, à qui l’on doit les sagas Sly Racoon et inFamous. Le studio, qui appartient à Sony, avait déjà proposé l’excellent — et très joli — inFamous : Second Son aux propriétaires de la PS4.

Comme on ne sait pas grand-chose de Ghost of Tsushima, sinon qu’il s’appuiera sur l’époque féodale japonaise, Sony lui consacre une émission entière. On y découvrira « un solide aperçu de gameplay inédit avec de l’exploration, des combats et bien d’autres choses encore » — soit de quoi se faire une bonne idée du jeu qui devrait être l’ultime exclusivité de la PS4 (et qui devrait être rétrocompatible sur PS5). On peut s’attendre à une expérience reposant sur de jolis graphismes et un gameplay, au mieux, agréable.

En revanche, il n’y aura aucune information sur la PS5 durant cet événement 100 % dédié à Ghost of Tsushima.