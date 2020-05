Le site Twitch Roulette repose sur un principe simple : vous connecter à une partie diffusée en direct à très, très faible audience.

Est-ce que quelqu’un se souvient de Chatroulette ? Il s’agit d’un site qui connecte aléatoirement deux personnes, en visio. Il existe toujours aujourd’hui (et il est surtout connu pour ses utilisateurs qui n’hésitent pas à montrer leur sexe en direct). Ce principe de la rencontre aléatoire est au cœur de Twitch Roulette, un site repéré par TheNextWeb le 9 mai 2020.

Sauf que Twitch Roulette remplace les exhibitionnistes par des streamers qui diffusent leur(s) partie(s) sur la plateforme Twitch — avec une très, très faible audience. Cela offre quelques minutes d’exposition à ces joueuses et joueurs qui ne jouissent pas d’une popularité suffisante pour rassembler du monde. C’est une bonne idée, alors que les meilleures chaînes vampirisent l’audience.

Chatroulette version gaming

« Lance la roulette et connecte toi à un streamer aléatoire avec peu voire pas d’audience. Dites bonjour ! Faites-vous des nouveaux amis ! », indique en prélude la page web à l’interface simpliste. En dessous, on découvre un menu déroulant pour filtrer par jeu — même si ce n’est pas le but. On clique ensuite sur ‘Spin the Wheel’ et, en quelques secondes, on se retrouve sur une partie hébergée par Twitch, avec possibilité d’utiliser le chat et, bien sûr, de s’abonner à la chaîne. Le programme ne vous plaît pas ? Vous pouvez en lancer un autre d’un simple clic.

On peut reconnaître à Twitch Roulette une certaine ambition sociale, puisque l’on sera peut-être amené à engager plus facilement la conversation si l’on se retrouve en tête à tête avec un(e) solitaire.

« twitchroulette ne trace aucune information de l’utilisateur et n’a pas besoin de cookies, cependant, j’aimerais entendre vos retours », explique Alan Love, le créateur de ce site mis en ligne le 8 mai. En fonction du succès, il pourra ajouter des nouvelles fonctionnalités. On lui souhaite en tout cas un avenir beaucoup plus inoffensif que Chatroulette.

