Envie de renouveau sur YouTube ? Voici une chaîne originale où un « coroner » dissèque des classiques du cinéma, de la série TV et maintenant du jeu vidéo. Passionnant et surtout rudement bien réalisé !

Créée en 2018 par Mike Zonnenberg et Fabio Soares, deux réalisateurs multiprimés pour leur court-métrage Bitch, Popcorn & Blood, Chronik Fiction est une chaîne dédiée à la pop culture qui sort du lot. L’idée est de créer des personnages de fiction qui s’adressent directement aux spectateurs. Le coroner, interprété par Stefan Godin (voix française de Grissom des Experts), est leur première création.

Dans chacun des épisodes, ce médecin légiste décrypte une mort iconique. Par le biais d’une mise en scène inspirée, d’arguments percutants et du jeu investi du comédien. Ainsi, il autopsie des classiques du 7e art comme Blade Runner ou Scarface, des séries TV (Game of Thrones, forcément) et donc maintenant du jeu vidéo avec Final Fantasy VII.

Peut-être les premières larmes manette à la main

Sorti sur PlayStation en 1997 et sur PC l’année suivante, Final Fantasy VII est une œuvre majeure dans l’histoire du jeu vidéo, qui influença considérablement par la suite le médium. Il paraît donc tout à fait logique que ce soit le premier jeu à passer sous le scalpel du coroner. La jeune fille qui se retrouve sur sa table est bien évidemment la douce Aerith, dont la mort aura marqué bon nombre de joueurs.

Dans leur analyse pertinente et mélancolique, les deux auteurs reviennent sur ce passage et l’impact qu’il aura sur l’histoire du jeu mais bien évidemment sur les joueurs également. Quelques notes d’une musique de Nobuo Uematsu suffisent alors à toucher la corde sensible de tous les gamers ayant connu cette époque. Il y eut un avant et un après Final Fantasy VII. À l’évidence, cela n’avait jamais été aussi bien relaté.

Nous vous conseillons évidemment les autres épisodes du Coroner sur la chaîne Chronik Fiction.

Crédit photo de la une : Chronik Fiction