Si vous envisagez d'aider les secours face à la pandémie de coronavirus, vous pouvez le faire en achetant des jeux vidéo. L'initiative Humble Bundle propose d'en récupérer 45 pour la somme dérisoire de 28 euros. Mais vous pouvez aussi donner beaucoup plus.

On entend beaucoup dire qu’il y aura un avant et un après Covid-19. Mais il ne faut pas pour autant occulter le pendant. Car actuellement, le monde se trouve au cœur de la tempête. Un indicateur pour en avoir conscience : il y a près de 3 milliards d’êtres humains qui sont sous le coup d’une obligation de confinement. Du jamais vu dans l’histoire. Et ce nombre devrait probablement exploser avec les mesures qui seront prises sur le continent africain.

En attendant une sortie de crise, les initiatives s’enchaînent, notamment pour recueillir des dons. On l’a vu par exemple avec l’Institut Pasteur, qui invite le public à soutenir son travail de recherche pour neutraliser le virus SARS-CoV-2. On l’observe aussi avec le site Humble Bundle, qui propose aux internautes de récupérer des jeux vidéo contre le montant de leur choix. La somme collectée sera ensuite reversée aux secours.

Ceux-ci sont au nombre de quatre : Médecins Sans Frontières, International Rescue Committee, Direct Relief et Partners in Health. Le montant que vous pouvez verser est libre, avec toutefois un plancher minimal de 28 euros. À vous de voir si vous voulez donner plus et comment vous voulez répartir votre paiement : des curseurs sont là si jamais vous voulez ajuster la part de chaque ONG.

Les dons s’effectuent par PayPal, via son programme pour les dons. La totalité du montant que vous versez est transmis aux quatre organisations.

45 jeux pour 28 euros ou plus

Mais pour 28 euros (ou plus), qu’avez-vous ? 45 jeux. Si nous vous laissons découvrir la sélection complète sur Humble Bundle, on ne résiste pas à en citer quelques-uns dont la critique comme le public ont chanté les louanges : Hollow Knight, Superhot, Undertale, Brothers, Worms Revolution, Tropico 4 ou encore World of Goo. Si vous les achetiez un par un, il vous en coûterait des centaines d’euros.

Certes, toute la sélection ne vous plaira peut-être pas, mais vous devriez quand même y trouver votre compte pour vous occuper durant de longues heures. Surtout que le panier est très diversifié, avec des titres de différents genres. Si tous fonctionnent sur Windows, les personnes utilisant macOS ou Linux ne sont pas laissées sur le bas-côté : plusieurs jeux sont compatibles avec leur système d’exploitation.

L’offre ne s’arrête pas là : elle contient aussi des livres électroniques, des comics et des mangas. Toutefois, la sélection s’adresse à un public sachant lire l’anglais. Elle peut être moins séduisante que les jeux vidéo cités précédemment, qui en règle générale, sont en mesure d’afficher la langue de votre choix — et surtout, le français. 26 ouvrages sont inclus, dont certains sont des déclinaisons en livre audio.

En date du 3 avril, l’opération a permis de générer plus de 3,4 millions d’euros. Le prix moyen est de 29 euros et quelques centimes. Des dons exceptionnels ont aussi été relevés, de quelques centaines d’euros pour la plupart. Quelques-uns dépassent la barre des 1 000 dollars. Et la première place du podium est occupée par un donateur qui a lâché pas moins de 10 000 dollars.

Pour les studios partenaires de l’opération, le geste n’est pas anodin : il s’agit de boîtes indépendantes qui n’ont pas les reins financiers aussi solides que les géants du secteur. Elles s’assoient de fait sur des revenus, qui plus est dans une période de grande incertitude économique. Mais qui sait : si vous appréciez cette sélection, peut-être cela vous poussera-t-il à découvrir leurs autres créations ?

L’opération s’achève la semaine prochaine.

Crédit photo de la une : Team Cherry