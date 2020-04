Le CNC ne doit pas seulement gérer la situation des films en salles au moment du confinement. Il doit aussi s'occuper de ceux qui allaient sortir pendant cette période. Pour les sauver, le CNC va les autoriser à sortir plus tôt en VOD.

La crise sanitaire engendrée par l’épidémie de coronavirus ne constitue pas seulement une catastrophe économique pour les films qui sont sortis au cinéma peu de temps avant la mise en place du confinement et qui n’ont pas pu avoir la carrière commerciale qu’ils espéraient. La situation est aussi un désastre pour toutes les productions qui devaient sortir pendant le confinement.

Et c’est justement ces longs-métrages qui ont reçu une attention toute particulière de la part du Centre national du cinéma et de l’image animée. Réuni à l’occasion d’un conseil d’administration le 1er avril, le CNC a ouvert la voie à une sortie exceptionnelle de ces films en vidéo à la demande (VOD) à l’acte. Une façon de sauver ce qui peut l’être, alors que le confinement risque encore de durer quelques semaines.

Car les mercredis — jour de sortie des films dans les salles de cinéma en France — s’accumulent : 18 mars, 25 mars, 1er avril, 8 avril et 15 avril. Et encore, il ne s’agit que de ceux qui sont couverts par l’actuelle période de confinement décidée par l’exécutif. Il n’est pas impossible, et en réalité fort probable que celle-ci soit prolongée de quelques semaines, par exemple jusqu’à fin avril.

Des films en VOD, faute de pouvoir les proposer au cinéma

Mais à circonstances exceptionnelles, décisions exceptionnelles. Grâce aux prérogatives votées par le parlement, et proposées par le gouvernement, le CNC est en mesure de faire des entorses à la chronologie des médias, afin de bousculer les fenêtres d’exploitation des longs métrages selon le support (DVD, TV, SVOD, etc.), après leur passage dans les salles obscures. Et c’est ce qui est en train de se passer.

Selon Le Figaro, qui a pu avoir des échos de la réunion du CNC, les films qui n’étaient pas encore sortis au cinéma à la mi-mars vont pouvoir débarquer, s’ils le souhaitent, sur les sites de VOD à l’acte. En général, une période d’attente de quatre mois (trois pour les films de moins de 100 000 entrées) est observée entre une exploitation en salles et la sortie en vente et location (DVD, VOD, Blu-ray).

En l’état actuel des choses, pas moins de 25 films français qui devaient sortir au cinéma à partir du 18 mars ont déposé une demande d’autorisation de sortir en VOD. Le dispositif n’inclut pas, pour le moment, de productions étrangères, par exemple hollywoodiennes. Il est possible que cela change à mesure que les jours et les semaines progressent, et selon la situation du confinement.

L’entorse à la chronologie des médias reste toutefois limitée. Le CNC ne touche pas aux autres fenêtres, comme celle pour les plateformes de streaming payantes, c’est-à-dire la SVOD à la Netflix. Celles-ci doivent toujours patienter 36 mois avant d’ajouter ces films à leur catalogue. Mais puisqu’un premier décalage de 3 mois a eu lieu, cela va rapprocher mécaniquement de 3 mois toutes les autres fenêtres.

Crédit photo de la une : Alwyn Ladell