C'est l'un des jeux les plus réussis sur mobile. Monument Valley 2, qui est sorti en 2017, devient provisoirement gratuit sur Android et iOS. Une occasion à saisir pour passer le temps pendant le confinement.

Ça y est : la troisième semaine de confinement est lancée en France. Et parce que vous êtes peut-être à court d’idées pour occuper vos soirées et vos week-ends, sachez que le studio Ustwo Games a décidé de rendre gratuit le jeu mobile Monument Valley 2, que vous ayez un smartphone Android ou un iPhone. De quoi vous évader quelques heures en vous permettant de vous faire penser à autre chose.

L’application est disponible à cette adresse pour iOS et à celle-ci pour Android. De base, elle coûte 5,49 euros.

Un monde impossible et onirique

Dans Monument Valley 2, vous faites face à une géométrie impossible. Le but du jeu est de guider une mère et sa fille dans un entrelacs de structures et de bâtiments. Des énigmes viendront compliquer votre épopée labyrinthique et il vous faudra preuve d’une certaine souplesse intellectuelle lorsque le plafond deviendra plancher ou le mur qui vous bouchait l’accès deviendra un pont bien commode.

Les amateurs d’art auront sans doute reconnu l’influence de l’artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher, dont les lithographies absurdes jouent aussi sur ces constructions hors de la réalité. Deux exemples parmi d’autres : Relativité, une œuvre qui présente des escaliers pouvant être empruntés de différents côtés, comme si la gravité ne s’appliquait pas et que les habitants vivaient sur des plans différents, et Chute d’eau, où la cascade se réalimente d’elle-même alors même que le canal ne semble pas remonter jusqu’en haut de l’aqueduc, malgré l’effet d’optique.

Dans la mesure où les jeux gratuits sur Android et iOS semblent pour beaucoup d’entre eux très similaires, pauvres, répétitifs et conçus pour vous forcer à revenir tout le temps, Monument Valley 2 constitue une parenthèse bienvenue. Certes, la durée de vie n’est pas longue, mais l’ambiance mystérieuse et onirique du titre devrait vous laisser une bonne impression vidéoludique.

Si l’annonce d’Ustwo Games est un geste appréciable, il demeure maîtrisé : le studio offre un titre dont la carrière commerciale est faite pour l’essentiel, puisqu’il est sorti est sorti en juin 2017 sur iOS et en novembre 2017 sur Android. Ce que sacrifie Ustwo Games, ce sont d’éventuelles ventes résiduelles. Et encore, ce cadeau peut aussi servir de produit d’appel pour… Monument Valley 3, qui a été annoncé l’été dernier.

Quoiqu’il en soit, si ce jeu vidéo vous aguiche, ne tardez pas à le récupérer : l’offre n’a pas vocation à perdurer.