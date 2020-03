Envie de renouveler vos abonnements sur YouTube ? Ce mois-ci, Numerama propose cinq nouvelles chaînes à découvrir. Elles portent sur le ski, les frelons asiatiques, le droit en photographie, la recherche scientifique et la menuiserie.

Les tendances sur YouTube ne sont pas forcément d’une grande aide pour découvrir de nouvelles chaînes, et de qualité. La faute aux algorithmes, sans doute. Quoiqu’il en soit, si la plateforme n’est pas d’une grande en la matière, peut-être faut-il en revenir au bon vieux bouche à oreille. C’est pourquoi nous vous proposons chaque mois une sélection de cinq chaînes à explorer.

Nous sommes d’accord : la sélection est très subjective et les créateurs et les créatrices que nous retenons sont d’abord les personnes que nous voulons suivre. Cela étant, nous nous efforçons de sortir de notre zone de confort en vous proposant des contenus que l’on espère suffisamment diversifiés pour plaire au plus grand nombre. Et nous sélectionnons des chaînes actives et dont la production est soignée.

Au passage, si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube de Numerama, c’est le moment d’aller y jeter un œil : en toute subjectivité, nous la trouvons tout à fait formidable. Si vous cherchez des essais de choses qui roulent, c’est sur la chaîne Vroom qu’il faut se rendre. On y parle vélos et scooters électriques.

Landes Guêpes Frelons

Apiculteur de profession, Étienne est aussi vidéaste sur YouTube. Et ce n’est pas tout : il dirige aussi une entreprise dédiée à la désinsectisation. C’est d’ailleurs cette activité qui occupe le plus l’espace de sa chaîne, avec de nombreuses vidéos le montrant en train d’intervenir contre des nids de frelons asiatiques. Et l’on comprend vite pourquoi il est hautement conseillé de rester à bonne distance.

Le labo du skieur

Vous avez prévu de dévaler quelques pentes de ski ? Si vous avez l’intention de parfaire votre technique du planter de bâton , le labo du skieur a quelques conseils à vous prodiguer pour améliorer votre aisance. Animée par Morgan Petitniot, la chaîne insiste sur la technique du carving, qui est un virage coupé dynamique et élégant une fois bien maîtrisé. Attention aux autres skieurs quand même !

CEA Recherche

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives dispose depuis neuf ans d’une chaîne YouTube qui propose tout à la fois reportages, enquêtes, interviews, conférences, explications ou encore décryptages sur des thématiques scientifiques. Son dernier projet en date consiste à présenter, très simplement, les grandes équations qui ont marqué l’histoire de la physique

Olivier Verdier

Vous avez une passion pour l’artisanat et la menuiserie ? Vous aimez travailler le bois ? Olivier Verdier aussi, au point qu’il en a fait sa profession. Depuis, il a ouvert une chaîne YouTube dans laquelle il propose différents formats, comme des conseils d’utilisation pour bien exploiter ses outils ou des guides pour fabriquer divers objets ou meubles. Si jamais vous voulez une bibliothèque en chêne massif, c’est the place to be.

Joëlle Verbrugge

Code pénal, code civil, code de commerce, code des transports, code de procédure civile, code de la construction et de l’habitation… le droit ne manque pas de règles pour organiser la vie en société. Cela vaut aussi pour la photographie et la vidéo. S’il n’existe pas de code à proprement parler, il existe pourtant tout un cadre que l’avocate Joëlle Verbrugge se propose d’explorer sur sa chaîne.