Le jeu de type Battle Royale est peut-être moins connu que Fortnite, mais il est plein de surprises.

Jimmie « Forge » McCormick ne rejoindra peut-être finalement pas le groupe des héros d’Apex Legends. « Même si certains spécialistes estiment qu’il n’a pas encore l’étoffe d’une Légende, James fait confiance à ses Gants de Puissance pour faire taire les médisants », assurait pourtant le site officiel. Ce nouveau personnage avait été présenté par Respawn Entertainment le 23 janvier dernier : il était censé être ajouté à la saison 4 du jeu de survie en mode Battle Royale le 4 février prochain.

Mais le studio américain s’est bien joué de ses fans.

Dans une nouvelle vidéo mise en ligne le 27 janvier, on voit la « légende » The Forge, un policier au bras bionique, être interviewé pour parler de son parcours et se réjouir du fait qu’il puisse enfin rejoindre le Battle Royale. Mais cette célébration est de courte durée : au bout d’une minute, l’ambiance bascule. Les lumières commencent à clignoter et un personnage apparaît subrepticement derrière The Forge, avant de lui enfoncer un couteau dans le cœur.

The Revenant est le personnage officiel de la saison 4 d’Apex Legends

Sur le site officiel d’Apex Legends, Jimmie McCormick est toujours présent, mais sa fiche de personnage est désormais grisée, et accompagné de la mention ironique « Jamais vaincu (sauf cette fois-là) », ce qui laisse clairement penser qu’il n’arrivera jamais en jeu.

À l’inverse, Respawn Entertainement vient officiellement de présenter The Revenant, une légende très attendue, car au cœur de plusieurs fuites depuis ces derniers mois. Le studio américain a donc réussi à faire diversion pour semer le doute dans l’esprit des joueuses et joueurs et préserver le suspense.

The Revenant n’a pas encore été présenté officiellement, mais selon certains leaks, il serait doté d’une dague empoisonnée très puissante, lancée à distance, qui permet de traquer la personne sur laquelle elle s’enfonce pendant 60 secondes — une sorte de mouchard, en quelques sortes. La légende pourrait également s’accroupir et grimper plus rapidement aux murs que ses adversaires, mais aussi courir silencieusement pendant 6 secondes.