Un fan était en train de développer un mod permettant de jouer à Red Dead Redemption dans Red Dead Redemption 2. La justice s'en est mêlée.

Contrairement à Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption n’est jamais sorti sur PC. Et, pour beaucoup de fans, c’est une absence difficile à justifier. L’un d’entre eux, surnommé DamnedDev, s’était donc mis en tête de développer Red Dead Redemption : Damned Enhancement Project, un gros mod qui permettrait d’accéder au jeu par l’intermédiaire de sa suite. Il s’est bien évidemment heurté à Take-Two Interactive, éditeur qui a porté l’affaire en justice selon les informations de Torrent Break publiées le 28 novembre.

Take-Two Interactive veut protéger sa propriété intellectuelle. À ses yeux, l’idée d’importer la carte de Red Dead Redemption dans Red Dead Redemption 2 « réduirait l’intérêt des joueurs pour une acquisition de RDR1 ou d’une extension RDR1 pour RDR2 ». L’entreprise mentionne aussi les changements beaucoup trop importants apportés au jeu et la possibilité de profiter d’un titre qui n’est jamais sorti sur PC.

Dans un tweet publié le 27 décembre, DamnedDev se plaint que Take-Two Interactive en soit arrivé là. Il explique : « Mettez fin à la plainte, j’ai une vie. Vous auriez dû attendre car j’allais vous contacter cette semaine. Vous n’avez pas besoin d’intenter un procès. Malgré ce que vous pensez, vous êtes en train de tuer le modding. » Le lendemain, il a indiqué être toujours en contact avec la multinationale pour « résoudre cette affaire ».

Take Two fine you win. RDR1 project cancelled happy. Stop the law suit i have a damn life. You guys should had waited i was gonna contact you this week. Geez you don't need to sue. Despite what you think you guys really killed modding. Will do an announcement video today guys :(

— GamingDamned Official (@TroubleDamnedz) December 27, 2019