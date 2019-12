Le jeu exclusif Pokémon Tower Battle vient d'être ajouté à l'app Facebook. Voici comment le trouver, et jouer en ligne contre des adversaires.

Facebook vient d’accueillir deux nouveaux jeux Pokémon exclusifs directement dans son application, ce 23 décembre 2019. Il s’agit de Pokémon Tower Battle, qui est disponible partout dans le monde, et Pokémon Medallion Battle, qui n’est accessible qu’en Asie.

Il vous est donc possible dès à présent de jouer à Pokémon Tower Battle (développé par le studio Bombay Play) dans l’onglet Jeux Instantanés de votre app Facebook, sur ordinateur ou mobile. Le concept est simple :

Vous jouez contre un adversaire choisi au hasard (qui joue via Facebook, évidemment),

Chacun à votre tour, vous devez empiler des Pokémon les uns sur les autres pour construire la tour la plus haute possible de Pokémon,

Le premier qui fait tomber son Pokémon a perdu.

Comment accéder à Pokémon Tower Battle dans Facebook

Trouver le nouveau jeu Pokémon n’est pas forcément évident. Il y a deux manières.

Sur mobile, vous devez :

Ouvrir l’app Facebook,

Puis cliquer dans le menu tout en bas à droite,

Puis ouvrir l’onglet « Gaming » ou « Jeux »,

Normalement, Pokémon Tower Battle s’affiche dans la suggestion « dernière sortie » en haut de l’interface. Sinon, vous devrez utiliser la fonction « recherche » pour le trouver, mais celle-ci fonctionne pour l’instant assez mal.

Sur ordinateur, vous devez :

Ouvrir Facebook,

Cliquer dans l’onglet « Gaming » ou « Jeux » qui se trouve à gauche du menu,

Utiliser la barre de recherche à gauche et taper « Pokémon »

Cliquer sur « Jouer »

Puis il n’y a plus qu’à lancer une partie !

Soyez cependant prévenus et prévenues : le jeu est loin d’être captivant. Les phases entre chaque « manche » peuvent être longues, et on finit régulièrement dans la même configuration, avec des Pokémon qui tombent les uns après les autres quasiment automatiquement et forment une petite butte, jusqu’à ce que l’un dérape et s’écroule.

En mars 2019, Facebook a revu le design de son onglet Facebook Gaming, pour permettre à ses utilisateurs de « trouver et d’interagir facilement avec leurs jeux, streamers et groupes préférés ». Il est en effet à la fois possible d’y regarder du contenu ou de jouer à des petits jeux instantanés en ligne.

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte