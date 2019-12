Microsoft a levé le voile sur la Xbox Series X, sa nouvelle console surpuissante qui sera disponible en fin d'année prochaine.

Celle-là, personne ne l’avait vu venir : Microsoft a profité de la cérémonie des The Game Awards pour dévoiler sa nouvelle console. Ne l’appelez plus Project Scarlett mais Xbox Series X — une nouvelle génération donc une nouvelle nomenclature qui suggère une gamme à venir (la Xbox Series S ?). Annoncée comme surpuissante et prévue pour la fin d’année prochaine, elle est présentée dans une vidéo vantant ses mérites et montrant son design… étonnant.

La Xbox Series X troque l’élégance de la Xbox One X pour un format faisant penser à une petite tour de PC (un gros plus pour la ventilation, sans doute). Il faudra faire un peu de place à ce pavé qui a l’air bien plus à son aise quand il est disposé à la verticale. La Xbox Series X sera accompagnée d’une nouvelle manette, légèrement modifiée par rapport au pad de la Xbox One (un bouton pour les captures a été ajouté).

Deux fois la puissance de la Xbox One X

On ne connaît pas les caractéristiques exactes de la Xbox One X mais Phil Spencer, au détour d’un entretien avec Gamespot, a annoncé la couleur : « Nous voulions une amélioration spectaculaire par rapport à la Xbox One. On a donc fait des mathématiques, nous avons un GPU 8 fois plus puissant que celui de la Xbox One, et 2 fois plus puissant que celui de la Xbox One X. » Par conséquent, les 12 teraflops évoqués plus tôt dans la semaine paraissent être une réalité, sachant que la Xbox Series X vise très haut (résolution 8K et framerate à 120 fps).

En plus d’autres évolutions sur le CPU, la mémoire vive (GDDR6) et l’espace de stockage (SSD NVMe), Phil Spencer n’oublie pas d’évoquer la volonté d’éliminer les temps de chargement. On retrouve cet argument chez Sony.

« Notre but a toujours été de concevoir la console la plus puissante qui soit. Nous aimons être devant en termes de puissance et de performance, et je pense que nous le serons encore », conclut-it. Hélas, on ne s’en rendra pas compte avec la première bande-annonce de Senua’s Saga : Hellblade II, exclusivité développée par Ninja Theory et suite de Hellblade : Senua’s Sacrifice.

