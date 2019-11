Las de voir toujours la même chose sur YouTube ? Numerama vous propose chaque mois cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes. Au programme : de la culture inutile, de la cuisine, de la littérature, de l'emploi, des films et séries TV !

Il y a des dizaines de milliers de chaînes sur YouTube et il est bien difficile de s’y retrouver. Forts de ce constat, nous nous sommes dit qu’il serait fort utile de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre, afin de vous permettre de découvrir des chaînes dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler. Cette liste est bien sûr subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne retenons que les chaînes YouTube qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme — un minimum de qualité dans le contenu et le format est recherché. De plus, nous ne souhaitons proposer que des chaînes accessibles aux francophones : nous nous évitons donc celles dans lesquelles les vidéastes ne s’expriment pas en français. Rien ne dit que cette règle durera toujours, mais ça permet d’affiner la sélection.

Si vous ne connaissez pas encore la chaîne YouTube de Numerama, c’est le moment de la suivre : on nous souffle qu’elle est excellente. Si vous cherchez des essais de choses qui roulent, c’est sur la chaîne Vroom.

Professeur Culture Précieuse

Vous connaissez sans doute l’expression qui dit que ce qui est inutile est forcément indispensable. Alors, si l’on vous dit que la chaîne du professeur Culture Précieuse est tout à fait nécessaire, quelle est votre déduction ? Que l’on va s’intéresser au savoir « inutile », bien sûr ! Mais pas si inutile que cela, en réalité, notamment parce que les sujets qui sont abordés vous permettront de briller en société !

Notez toutefois que les vidéos du professeur Culture Précieuse nécessitent une bonne tolérance aux mathématiques, puisque plusieurs contenus impliquent quelques bases pour tout comprendre. Rien d’insurmontable dans la plupart des cas ! Outre le format principal, la chaîne comporte quelques autres émissions, comme « tout le monde peut se tromper », ainsi que des épisodes hors séries.

Jeannot se livre

Pour Jeannot, de la chaîne Jeannot se livre, les bouquins sont bien plus qu’un simple passe-temps : ils peuvent nous rendre violents, nous détendre, nous ôter un peu de stress, affecter notre vie sentimentale ou encore nous aider à surmonter un passage de vie un peu difficile. Sur sa chaîne YouTube, elle explique pourquoi, tout en distillant ses conseils de lectures, pour vous aider à vous orienter.

On aime particulièrement ses vidéos « tu as aimé », dans lesquelles elle conseille des œuvres proches de l’univers d’une série à succès comme Game of Thrones. On vous invite aussi à dévorer sa série sur les bibliothèques de Seine-Saint-Denis, son département d’origine qu’elle juge un peu trop délaissé par les commerces de livres, et à picorer ses autres formats, tout aussi passionnants.

Maintenant j’aime le lundi

Maintenant j’aime le lundi, c’est la chaîne que vous devez montrer à votre cousine qui passe bientôt le bac, mais ne sait pas quoi faire de sa vie, ou à votre frère qui n’en peut plus de son métier. Dessus, on découvre des professionnels et professionnelles de toutes branches, du brasseur de bière artisanale à l’illustratrice, en passant par le plombier, la tatoueuse et le développeur informatique.

Toutes ces personnes racontent leur parcours, leurs études, leur quotidien, les débouchés, les difficultés de leur métier et pourquoi elles l’aiment tant. Les vidéos sont très complètes et toujours d’une grande qualité. On les savoure même par simple curiosité. Parfois, c’est si convaincant que l’on se dit qu’on pourrait tout lâcher pour aller s’accomplir autrement. Qui sait, ce sera peut-être votre cas !

Aden Films

En France, le repas est une véritable institution. Mais à l’étranger aussi, il existe une vaste tradition culinaire. C’est ce que propose d’explorer la chaîne d’Aden, en silence, du moins sans commentaire de sa part. Avec sa caméra, il explore aussi bien la cuisine de rue dans des stands qui ne paient pas de mine, que des tables raffinées de restaurants distingués. L’occasion aussi de rapprocher deux mondes !

Ses vidéos permettent de découvrir des plats d’Italie, du Japon, de Norvège, de Thaïlande ou bien d’Angleterre et de Corse. Parfois, ses vidéos s’amusent à comparer un même plat à travers le style de différents chefs, ou bien comment se préparent des morceaux de viande qui ne coûtent pas le même prix. Si vous regardez ces vidéos avant le déjeuner et le dîner, il est certain que vous aurez l’eau à la bouche !

Mouton endormi

Saviez-vous que le conte du Petit Chaperon rouge était plein de références à la sexualité ? Êtes-vous bien sûr d’avoir bien compris le générique de la série Desesperate Housewives ? Connaissez-vous la définition du mot « queerbaiting » ? Si vous avez répondu non à ces 3 questions, c’est qu’il est temps de vous abonner à la chaîne de Mouton endormi.

Elle compte encore assez peu de vidéos, pour l’instant, mais ses analyses pertinentes et originales valent le détour. Par ailleurs, des sous-titres sont disponibles en français sous presque toutes ses vidéos, qui sont de fait accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Ce qui est suffisamment rare pour être relevé. Et salué par la même occasion.