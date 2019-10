Ubisoft s'est montré transparent sur l'échec critique et commercial de Ghost Recon Breakpoint. En conséquence, trois jeux sont repoussés.

Ubisoft ne terminera pas l’année 2019 avec le sourire. Et il ne clôturera pas l’exercice fiscal en cours en sabrant le champagne. Dans un communiqué publié le 24 octobre 2019, la multinationale a assumé l’échec commercial et critique de Ghost Recon Breakpoint. Associé aux plus faibles ventes de The Division 2 que prévu, il pousse à revoir le chiffre d’affaires à la baisse : de 2,18 milliards à 1,45 milliard d’euros. Dommages collatéraux : trois jeux sont repoussés.

Les concernés sont : Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch_Dogs Legion. Ils ne sortiront pas avant le 31 mars 2020 et, par conséquent, ne pourront pas être inscrits dans l’année fiscale en cours. C’est ce qui explique cette forte révision des recettes prévisionnelles. Le résultat opérationnel, lui, est en chute libre : de 480 millions à entre 20 et 50 millions d’euros.

Ubisoft ne cherche pas à défendre Ghost Recon Breakpoint à tout prix, préférant assumer quelques défauts du jeu relevés par la presse et les joueurs. Yves Guillemot, PDG, pointe du doigt trois problèmes :

Bien évidemment, il n’évoque pas le souci des microtransactions qui, au lancement, autorisaient le pay-to-win (elles ont été retirées). « Comme nous l’avons fait à maintes reprises par le passé, nous allons soutenir le jeu et rester à l’écoute de la communauté pour y apporter les améliorations nécessaires », promet-il. Ce qui veut dire que Ghost Recon Breakpoint s’apprête à recevoir une batterie de mises à jour conçues pour rectifier le tir.

A visual to show the impact of Ubisoft's revised fiscal year forecast.

– Impact of Ghost Recon Breakpoint and The Division 2 underperformance

– Impact of delay to WDL, R6Q and G&M.

Orange is the updated forecast to this year. Previous forecast was to be better than FY18-19. pic.twitter.com/XVGhR5CvXn

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 24, 2019