Le Batman de Tim Burton s'offre une édition UHD de qualité pour ses 30 ans, en cette année où le super-héros célèbre son 80e anniversaire.

En cette année 2019, Batman fête ses 80 ans d’existence. À cette occasion, Warner Bros. a décidé de réunir les films réalisés par Tim Burton et Joel Schumacher dans un coffret UHD. En cette semaine placée sous le signe du Joker, on a revu le premier opus, dans lequel apparaît également le vilain. On n’a pas été déçu.

LE FILM

Avant la trilogie de Nolan et la tentative de concurrent au MCU avorté, il y a eu le Batman de Tim Burton. Portée par un casting cinq étoiles (Michael Keaton, Kim Basinger, Jack Nicholson), l’adaptation porte la patte gothique de son réalisateur. Patte qui sied parfaitement au superhéros phare de la maison DC Comics, très éloignée du réalisme froid de Nolan.

Et puis il y a la performance majuscule de Jack Nicholson, qui campe un Joker élégant, sans aucun doute le plus fidèle à l’image que l’on se fait du méchant emblématique. N’en déplaise à feu Heath Ledger, Jared Leto et Joaquin Phoenix, dont les prestations livrent une autre facette de la Némésis de Batman. Devant la caméra de Tim Burton, le face-à-face est réellement iconique.

L’IMAGE : 4/5

Sorti en 1989, le premier des deux films Batman réalisés par Tim Burton avait bien besoin d’un ravalement de façade. Warner Bros., qui sait soigner ses titres de catalogue, n’a pas hésité à offrir une remasterisation au long métrage qui fête ses 30 ans. Et cela se ressent : sans constituer un top démo pour le support UHD (certains effets spéciaux accusent leur âge), l’image respire — notamment grâce aux couleurs qui gagnent en éclat (les costumes du Joker) et à des noirs bien plus profonds (jamais délavés).

C’est d’autant plus vrai que la photographie très sombre fait tout ressortir. Merci au HDR qui accentue les contrastes et met élégamment en exergue les reflets. En prime, on peut souligner un gain en netteté, très visible sur le visage des acteurs (surtout celui du Joker). Il est juste dommage que, parfois, une légère remontée de bruit vidéo vienne ternir un tableau très reluisant et qui permet d’apprécier ce Batman dans d’excellentes conditions. Meilleures que dans nos souvenirs en tout cas.

LE SON : 4/5

Warner Bros. a intégré une piste Dolby Atmos — version originale uniquement — dans le Blu-ray UHD de Batman. Elle fait gagner un soupçon d’ampleur aux aventures du superhéros, avec quelques effets d’ambiance en plus bien retranscrits (exemples : les gouttes d’eau qui accompagnent le dialogue entre Jack Napier et un flic corrompu). Les mouvements de cape de Batman envahissent vraiment le salon et les rires du Joker sont entêtants au possible.

Dans cette volonté de bien faire, le Blu-ray UHD pâtit parfois d’un manque de précision dès lors que l’on commence à tendre l’oreille dans les grosses scènes d’action. Là encore, Batman accuse sa trentaine. On profite autrement d’un spectacle frontal de qualité, avec des dialogues bien clairs.

Le coffret collector UHD de la tétralogie Batman est disponible à moins de 120 euros.

