Sony a décidé de revoir le tarif de son abonnement PlayStation Now à la baisse. Le mois est désormais facturé 9,99 euros.

Sony a décidé de s’aligner. Dans un article publié sur son blog le 1er octobre 2019, la firme nippone a annoncé une baisse de prix pour le PlayStation Now, son service de jeux vidéo en streaming. Jusqu’alors facturé 14,99 euros par mois (ou 99,99 euros pour un an), il passe à 9,99 euros par mois ou 59,99 euros par an. Une offre trimestrielle à 24,99 euros est également proposée.

Bref, Sony passe sous la barre symbolique des 10 euros afin de faire comme Microsoft et son Xbox Game Pass et, plus tard, comme Google et l’offre premium de Stadia. D’ailleurs, le numéro 1 du marché ne s’en cache pas quand il évoque « un prix plus en adéquation avec les autres services de divertissement en streaming du marché ».

Le PlayStation Now de Sony enfin prêt à décoller ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Sony est l’un des pionniers en matière de cloud gaming. Mais il n’a pas beaucoup poussé son PlayStation Now malgré un lancement en 2014 (d’abord aux États-Unis). L’arrivée de nouveaux concurrents, Google en tête, force Sony à muscler son offre, notamment en la rendant plus attractive. On rappelle d’ailleurs qu’un deal technologique a été signé avec Microsoft, preuve que le cloud gaming fait partie des plans de Sony pour le futur, y compris pour la prochaine PlayStation.

Après beaucoup de prudence et quelques tâtonnements (le PlayStation Now était disponible sur plus de plateformes auparavant, notamment des téléviseurs), Sony semble désormais prêt à passer à la vitesse supérieure. Outre une baisse des prix, le PlayStation Now va recevoir périodiquement une vague de jeux PlayStation 4 populaires accessibles pendant une durée limitée. La première fournée, disponible du 1er octobre au 2 janvier, réunira God of War, GTA V, inFAMOUS Second Son et Uncharted 4 : A Thief’s End. Soit quatre titres majeurs de la console — dont trois exclusivités.

Le PlayStation Now permet d’accéder, en streaming, à plus de 700 jeux issus des catalogues PlayStation 3 et PlayStation 4 depuis une PlayStation 4 ou un PC (Windows). Certains titres peuvent également être téléchargés.