Naughty Dog a annoncé que The Last of Us Part II sera privé de modes de jeu en ligne. Le studio préfère se concentrer sur le solo.

Plus tôt cette semaine, Naughty Dog et Sony ont dévoilé la date de sortie de The Last of Us Part II, qui servira de baroud d’honneur à la PlayStation 4 dès le 21 février 2020. Si le studio annonce qu’il s’agit du projet le plus ambitieux de son histoire, cette suite n’aura pas de mode multijoueur. L’information a été confirmée dans un tweet publié le 27 septembre.

Le choix de Naughty Dog paraît étonnant dans le sens où The Last of Us premier du nom proposait bel et bien des sessions en ligne dans lesquelles jusqu’à huit joueurs s’affrontaient après avoir rejoint une Faction. Les plans ont visiblement changé puisqu’un mode multi était toujours évoqué durant l’E3 2018 (via Polygon).

The Last of Us Part II sera exclusivement solo

Naughty Dog justifie sa décision derrière les ambitions cachées derrière le solo, qui reste le cœur de cette exclusivité PlayStation 4. Dans son communiqué, on comprend entre les lignes que les développeurs ne voulaient pas intégrer un mode en ligne au rabais simplement par obligation. Au début du mois de septembre, le studio a fermé les serveurs de la version PlayStation 3 de The Last of Us (le portage PS4 n’a pas été touché).

Toutefois, la porte n’est pas totalement close. « Vous pourrez éventuellement goûter au fruit des ambitions de notre équipe online, mais pas via The Last of Us Part II. Le quand et le comment restent à déterminer. Mais rassurez-vous, nous sommes aussi fans du mode Factions que notre communauté et nous serons ravis d’en dire plus quand ce sera prêt », précise Naughty Dog. En somme, le mode Factions reviendra sous une forme mystérieuse dans un avenir proche.

