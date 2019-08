L'univers Star Wars s'agrandit : il y aura bien une série sur le maître jedi Obi-Wan Kenobi sur la plateforme de SVOD Disney+.

La rumeur allait bon train depuis plusieurs jours, mais c’est désormais officiel : Ewan McGregor reprendra son rôle du maître jedi Obi-Wan Kenobi dans une nouvelle série Star Wars pour Disney+, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Disney l’a annoncé au cours de sa convention biannuelle D23 le 23 août 2019.

Hello there ! Just announced at #D23Expo : Ewan McGregor will reprise his role as Obi-Wan Kenobi in a new original series, coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/Bk67rslEYU — Disney+ (@disneyplus) August 24, 2019

« Ça me fait plaisir de l’annoncer », a déclaré McGregor en personne la scène de la D23.

La série sur Obi-Wan Kenobi n’a pas de date de sortie

Très peu d’informations supplémentaires ont été partagées sur ce projet de série : tout juste sait-on que le tournage commencera en 2020 — cela signifie qu’il faudra se montrer patients avant de revoir l’un des plus célèbres jedi sur un écran.

Obi-Wan Kenobi est l’un des personnages cultes de la saga Star Wars : d’abord padawan de Qui-Gon Jinn, il deviendra le maître d’Anakin Skywalker, dont il n’arrivera pas à contenir la part sombre. Dans les épisodes 4, 5 et 6 (les premiers sortis), Kenobi est joué par l’acteur Alec Guinness : il est plus vieux et conseille Luke Skywalker dans sa quête.

À l’origine, il devait s’agir d’un film dérivé de Star Wars centré sur le jedi, mais Disney aurait préféré basculer le projet en série, moins coûteux, après des résultats en demi-teinte (bons, mais pas excellents) de deux spin-off récents au cinéma, Rogue One et surtout Solo.

Toutes les productions Star Wars seront disponibles sur Disney+, la plateforme de SVOD sur laquelle la firme mise énormément. Il y aura notamment The Mandalorian, dont la bande-annonce a été présentée par Disney ce 23 août, avec l’acteur chilien Pedro Pascal.

Le film sera mis en ligne le 12 novembre 2019 au moment du lancement de Disney+ dans certains pays, dont les États-Unis. On ne connaît pas de date pour la France.

All of Star Wars will be on #DisneyPlus pic.twitter.com/BojGAwmKFu — The DisInsider (@TheDisInsider) August 24, 2019

