Plusieurs gros comptes de partage de mèmes ont été bannis d'Instagram. La plateforme a expliqué qu'ils ne respectaient pas ses règles d'utilisation.

Instagram a-t-il décidé de partir en guerre contre les comptes de partage de mèmes ? La plateforme en a en tout cas supprimé plusieurs, en l’espace de quelques jours. Certains avaient des millions d’abonnés, a signalé Daily Dot le 27 juillet, et ils rapportaient gros à leurs propriétaires. Instagram a expliqué qu’ils violaient ses conditions d’utilisation.

Une trentaine de comptes sont concernés. Au total, ils rassemblaient plus de 33 millions d’abonnés.

Instagram a expliqué au Daily Dot pourquoi les comptes avaient été supprimés. Ils auraient bafoué plusieurs règles de la plateforme. Ils ont notamment « vendu et acheté » des noms d’utilisateurs, ce qui n’est pas autorisé. Ils ont également « tenté d’obtenir de manière frauduleuse les noms d’utilisateurs d’autres comptes ».

Plusieurs créateurs de ces comptes se sont exprimés sur Twitter.

this is the endgame. 40m+ followers and over $600k+ in accounts lost in two days. @instagram @facebook fucking own up to what you did and rollback, you can’t stay silent in this. peronally lost 600k+ followers for no good reason. #reactivatespicy #memepurge pic.twitter.com/xpgy8KrH2d

— Ben (@spicymp4) July 27, 2019