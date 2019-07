La PlayStation 4 est devenue la quatrième console de salon à franchir la barre symbolique des 100 millions d'exemplaires vendus.

Ce n’était plus qu’une question de temps : la PlayStation 4 est devenue la quatrième console de salon à franchir le cap des 100 millions d’unités vendues. Une performance qu’on n’avait plus observée depuis la Wii, et qui rappelle la puissance de la marque PlayStation dans le monde.

Dans le bilan financier publié par Sony le 30 juillet 2019, on découvre que la console, qui fêtera ses six ans d’existence en novembre prochain, parvient à maintenir un rythme de croisière inouï. Durant le premier trimestre, elle a ajouté 3,2 millions d’unités à son parc installé — soit autant qu’en 2018. Sur ce point, elle fait mieux que la Switch et ses 2,13 millions de ventes.

Here is an update to the cumulative global console shipment chart.

The chart is launch aligned.

Key points :

– PS4 surpasses 100m, faster than PS2 and Wii

– Switch reaches 36.87m, tracking inline with PS4 pic.twitter.com/o28T7l9f9j

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 30, 2019