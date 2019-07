Un nouveau GAN fait des merveilles avec vos photos.

Après FaceApp la semaine précédente qui s’amusait de vos portraits en les vieillissant, une nouvelle attraction basée sur des GAN (Generative Adversarial Network) apparaît sur le web. Elle se nomme AIportraits et transforme vos selfies en portrait dans le style des peintres d’antan. Compte tenu de la polémique FaceApp, assez largement exagérée, les ingénieurs derrière AIportraits rassurent d’emblée : vos photos sont traitées puis supprimées immédiatement. En outre, le site ne demande aucune donnée capable de vous identifier. Le résultat est étonnant.

Contrairement à l’application d’un simple filtre, qui jouerait uniquement sur les couleurs, les teintes et modifierait grossièrement les formes, AIportraits inclut une notion de choix. Après avoir analysé votre portrait, le réseau neuronal va choisir le style dans lequel il souhaite peindre et va utiliser ce qu’il connaît de la peinture (grosso modo, une base de données bien étiquetée) pour faire un portrait de vous. L’idée des ingénieurs américains et européens derrière cette application n’est pas de convertir une photo en portrait dans un style pictural, mais de faire comme si un peintre peignait. On se retrouve donc avec des résultats qui sont plus éloignés de la réalité que sur d’autres expériences du même genre : certaines formes du visage changent, des détails sont amplifiés et le style général est cohérent avec l’époque choisie par l’algorithme.

AIportraits a été entraîné sur 45 000 portraits réalisés par des peintres, et la photo de vous que vous pouvez télécharger sur le site est ce qui va permettre au réseau de définir son style. Vous êtes donc la clef du choix fait par le programme. Plus intéressant encore : AIportraits est en réalité capable de peindre en temps réel. L’expérience, qui demande trop de ressources serveur pour être testée par le grand public est en démonstration sur l’une des pages du projet. Elle montre en tout cas que l’adaptation du style n’est pas qu’un élément de langage, mais bel et bien effective.