Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Witcher 3, s'occupe également de Cyberpunk 2077.

Impressionnant lors de sa dernière bande-annonce de gameplay diffusée, Cyberpunk 2077 continue de cultiver son mystère. Mais on peut quand même affirmer qu’il est entre de bonnes mains. Comme l’a observé un membre du forum Reddit le 3 mars 2019, Konrad Tomaszkiewicz a mis à jour son profil LinkedIn pour indiquer qu’il est désormais en charge du design du RPG.

Le nom ne vous dit peut-être rien mais Konrad Tomaszkiewicz a été l’un des directeurs de The Witcher 3 : Wild Hunt — et de ses deux extensions, baptisées Heart of Stone et Blood and Wine. Autant dire que Cyberpunk 2077 s’annonce sous les meilleures auspices.

Rendez-vous à l’E3

On n’avait pas vraiment de doutes sur la faculté de CD Projekt Red de se remettre de l’excellence de The Witcher 3 : Wild Hunt. Mais toujours est-il que le jeu d’après n’est jamais une sinécure et le risque de tomber de son piédestal reste important — surtout dans le domaine artistique. Voir Konrad Tomaszkiewicz reprendre le flambeau est nécessairement une bonne nouvelle : s’il ne campe pas sur ses acquis, son apport sera appréciable sur Cyberpunk 2077, condamné à faire mieux et différent.

Ce changement dans les bureaux du studio polonais fait suite au départ de Sebastian Stepien, ex-directeur narratif de Cyberpunk 2077 parti chez Blizzard Entertainment. Lui aussi fut un grand artisan de la réussite de The Witcher 3 : Wild Hunt.

For those of you asking, yes, we will be at E3 this year. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 28, 2019

Dans tous les cas, on entendra reparler de Cyberpunk 2077 à l’E3 2019. Le 28 février 2019, le très discret compte Twitter du jeu est sorti de son mutisme pour confirmer la présence du RPG à la grande messe californienne. Comme l’an dernier, on peut penser qu’il fera une apparition lors de la conférence Xbox, possiblement avec un nouveau trailer alléchant qui ne fera qu’ajouter à l’engouement.