À défaut de convaincre sur le fond, Aquaman est un top démo de plus pour le Blu-ray UHD.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Porté par Jason Momoa, le Khal Drogo de la série Game of Thrones, Aquaman est une énième adaptation inscrite dans le genre super-héros. Elle est signée James Wan, à qui l’on doit Saw ou encore Fast & Furious 7.

Contrairement aux films du Marvel Cinematic Universes, Aquaman, dont le héros est tiré de la maison concurrente DC Comics, paie les ratés de ses prédécesseurs. Mais ce n’est pas une raison pour le priver d’un Blu-ray UHD.

Le film Le film

Après le fiasco Justice League, Warner Bros. avait fort à faire pour se racheter. Sans être la catastrophe évoquée par certains, Aquaman tente comme il peut de recoller les morceaux. Malgré l’accumulation de choix artistiques douteux (le matériau de base n’aide pas) et les fautes de goût, le blockbuster de James Wan parvient à s’en tirer par sa générosité débordante et le capital sympathie de son héros (merci Jason Momoa).

Aquaman a néanmoins ce petit côté kitch qui peut autant le rendre risible (d’aucun oserait prononcer le mot nanar) qu’attachant. À l’arrivée, il y a matière à naviguer entre deux eaux. Au moins pourra-t-on lui laisser une petite chance.

L'image L’IMAGE : 5/5

Le 5 mars 2019, le réalisateur James Wan a indiqué sur Twitter que son film Aquaman est « magnifique » en Blu-ray UHD, confirmant au passage que les nombreuses scènes IMAX sont préservées sur le disque. Et on confirme que l’intéressé n’a pas menti. En UHD, Aquaman est une vitrine pour le format. Chaque séquence empile les arguments pour étayer les propos de James Wan, à commencer par une définition aiguisée comme une dent de requin (les combinaisons de Nicole Kidman et Willem Dafoe, les visages) et une image granuleuse tout ce qu’il faut. Sans oublier l’explosion de couleurs permise par les fonds marins.

Ce sont naturellement les séquences en IMAX qui en donnent le plus pour leur argent. Occupant tout l’écran (le switch entre les ratios est naturel), elles s’apparentent à un raz-de-marée visuel qui emporte tout sur son passage. Il est appuyé par un Dolby Vision qui vient donner beaucoup d’éclat aux sources de lumière (les néons et écrans de contrôle dans le sous-marin, les rayons rouges de Black Mamba). Seul hic ? Les fonds verts et les effets spéciaux se voient comme le nez au milieu du visage.

Le son LE SON : 5/5

Warner Bros. s’est montré très généreux pour le Blu-ray UHD d’Aquaman. Sur le disque, on retrouve une piste Dolby Atmos disponible en version originale (comme toujours) mais également… en français (c’est assez rare pour être souligné). Et quelle piste Atmos ! Dès la tempête exposée durant l’introduction, c’est un véritable déferlement qui prend vie dans le salon. C’est simple, le spectacle sonore ne retombe jamais, profitant de chaque moment d’action pour enchaîner les effets 3D.

Dans ces conditions, Aquaman donne parfois cette impression d’enfermer le spectateur dans une bulle. Mention spéciale à la séquence où Aquaman rencontre Vulko dans l’épave en compagnie de Mera. Là, on entend vraiment les gouttes d’eau tomber du plafond pour venir s’écraser au sol avec une précision et une directivité d’orfèvre. En termes d’immersion, on navigue vraiment dans le grandiose.

Le Blu-ray UHD du film Aquaman est disponible à moins de 35 euros.

Crédit photo de la une : Warner Bros. Signaler une erreur dans le texte