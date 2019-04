Oui.

Avengers Endgame est sorti depuis quelques jours, et de nombreux spectateurs et spectatrices se posent la même question : faut-il obligatoirement avoir vu Captain Marvel pour aller voir le 22e film de l’univers cinématographique Marvel ?

La réponse est : non. Vous pouvez aller tranquillement voir Avengers : Endgame, sans peur d’avoir loupé une information cruciale.

Captain Marvel est le 21e film du MCU : il est sorti le 25 mars 2019, soit à peine un mois avant Avengers : Endgame. Il est donc assez logique que de nombreux fans (disons, les plus modérés) n’aient pas encore eu le temps de voir Brie Larson en action dans ce très bon blockbuster féministe. Et comme le long-métrage n’est plus beaucoup projeté en salles françaises, mais qu’il n’est pas encore sorti en DVD ou VOD (et encore moins en SVOD), les spectateurs se retrouvent dans un entre-deux qui peut être désagréable.

Soyez-en donc assurés : il est possible de voir Avengers : Endgame sans avoir vu le précédent Marvel. En revanche, il est indispensable d’avoir vu Infinity War, le volet précédent des Vengeurs.

Pour y voir plus clair, Numerama a dressé la liste de tous les films Marvel qu’il est indispensable d’avoir vu pour comprendre Endgame. Suivez le guide.

Crédit photo de la une : Marvel Studios Signaler une erreur dans le texte