Le service de karaoké Sings est officiellement disponible sur Twitch. Il s'agit du premier jeu vidéo développé spécifiquement pour la plateforme.

Après des années à retransmettre les parties des streamers, Twitch a officiellement mis un pied dans le monde du développement de jeux vidéo. Le 13 avril, le service de karaoké Sings a été lancé après plusieurs mois de bêta fermée. Le gameplay est très classique (difficile d’innover dans un karaoké), même s’il permet à l’utilisateur de personnaliser son avatar et sa salle de concert. Là où Sings se démarque des autres, c’est évidemment dans ses possibilités d’interactions avec les spectateurs.

Comme on pouvait s’y attendre avec un service développé pour Twitch, les streamers et leur public sont le cœur de cible du jeu. Les fans ont ainsi beaucoup d’options pour interagir avec leurs vidéastes préférés : envoi d’emojis, vote de la chanson suivante et note de la performance. Ils peuvent même lancer des défis aux streamers, par exemple en retirant certaines paroles d’une chanson. Le jeu doit également permettre aux joueurs et à leur audience de chanter ensemble. Comme l’expliquait Joel Wade, le producteur exécutif de Sings, à Polygon : « c’est à la fois un jeu et un outil pour les streamers. »

Le premier jeu d’une longue lignée ?

L’éventuel succès de Sings pourrait avoir un effet important sur la direction prise par Twitch pour ses futurs services. Cela fait déjà plusieurs mois que la plateforme cherche à proposer une interactivité plus importante entre les streamers et leur public. On pense notamment aux fonctionnalités intégrées à certains jeux, comme Dead Cells (dans lequel les internautes peuvent prendre des décisions à la place du joueur). Le nouveau jeu de karaoké est un nouveau pas important dans cette direction.

Si Sings est une réussite, on ne doute pas que Twitch s’empressera de proposer de nouveaux jeux dans ce genre.