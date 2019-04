Les joueurs de Dota 2 peuvent s'inscrire pour jouer contre l'intelligence artificielle d'OpenAI qui vient de battre les meilleurs joueurs du monde. Les combats auront lieu du 18 au 21 avril 2019.

« Nous invitons l’Internet tout entier à venir jouer contre OpenAI Five ! » s’est réjoui Greg Brockman, CTO de OpenAI, l’organisme à but non lucratif de recherche en intelligence artificielle, qui a été co-fondé par Elon Musk.

OpenAI Five est le nom du réseau de neurones virtuels qui ont été formés à « apprendre » à jouer au jeu en ligne Dota 2, et qui vient de battre, ce samedi 13 avril 2019, l’équipe des champions du monde en titre lors d’un tournoi à San Francisco. L’intelligence artificielle OpenAI Five a été entraînée en jouant contre elle même pendant 10 mois, l’équivalent de 45 000 années (en cumulé) de parties de Dota 2, a expliqué Greg Brockman.

Dota 2 est un jeu en ligne multijoueurs de type « arène » sorti en 2013, où deux équipes de cinq joueurs ou joueuses d’affrontent. C’est Valve (à qui appartient la plateforme Steam) qui l’édite.

Special announcement : we’re inviting the entire Internet to play OpenAI Five (whether as a competitor or teammate) at once.

Sign up today ! Very excited to see what we learn from observing OpenAI Five in the wild. pic.twitter.com/TaMhxdgVIt

— Greg Brockman (@gdb) April 13, 2019