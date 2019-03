Maxime Claudel - il y a 40 minutes Pop culture

Electronic Arts a diffusé une bande-annonce de gameplay pour le mode Battle Royale de Battlefield V.

À quoi ressemblera le mode Batte Royale de Battlefield V ? La bande-annonce diffusée par Electronic Arts le 21 mars 2019 donne quelques indications. On rappelle qu’il est prévu pour le 25 mars et sera gratuit pour tous les propriétaires du jeu disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

À en juger par ces quelques minutes commentées, Firestorm — le nom dudit mode — ne devrait pas révolutionner le genre popularisé par PUBG, Fortnite et Apex Legends. Toutefois, il dispose d’arguments propres à la saga et susceptibles de le démarquer face à une concurrence bien installée.

Gare à la tempête de flammes

Comme le suggère son patronyme, le mode Firestorm s’articulera autour d’une tempête de flammes qui dévaste tout sur son passage et force les joueurs à se regrouper sur une carte qui se réduit avec le temps. Au départ, l’unique environnement, décrit comme le plus immense jamais intégré dans un Battlefield (dix fois la superficie de Hamada), réunira 64 joueurs. Ils pourront s’affronter seul ou en escouade de quatre (des sessions en duo sont à l’étude). En équipe, il sera possible de ramener ses coéquipiers à la vie.

Battlefield oblige, le gameplay sera plus exigeant que la moyenne et les environnements pourront être détruits pour pimenter les affrontements — et dénicher des joueurs partis camper dans une maison. Les véhicules — 17 au lancement — auront aussi leur importance dans Firestorm, en autorisant des déplacements sur terre, dans les airs ou sur l’eau. À ce sujet, il sera possible d’obtenir un tank très puissant dans un bunker très convoité. Cet avantage sera compensé par un arsenal riche en explosifs. Par ailleurs, on pourra remplir des objectifs afin de récupérer de l’équipement puissant, rangé en rareté (exemple : capturer un point d’approvisionnement).

