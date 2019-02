La chanson Despacito vient de décrocher un nouveau record sur YouTube. Oui, oui, deux ans après la sortie du clip.

Le clip de Despacito a (encore) battu son propre record du nombre de vues sur une vidéo YouTube, le dimanche 24 février. Deux ans après sa mise en ligne sur YouTube, la chanson de Luis Fonsi et Daddy Yankee a dépassé les 6 milliards de vues.

Cela nous prouve qu’il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent cette chanson, aussi connue sous le nom de « chanson qui reste dans la tête pour le reste de la journée ».

La vidéo la plus vue de tout YouTube

Despacito avait décroché en octobre 2017 le record de la vidéo la plus vue sur YouTube. Le clip n’a depuis jamais été dépassé. Sur la 2e place du podium, on trouve Ed Sheeran avec Shape of you (4,09 milliards de vues) et sur la 3e See you again de Wiz Khalifa et Charlie Puth (4,02 milliards).

Dans un communiqué, Google nous a précisé que chaque jour, la vidéo Despacito était vue en moyenne 2,8 millions de fois en moyenne. D’autres titres de Luis Fonsi cartonnent : Échame La Culpa, un titre cosigné avec Demi Levato, a été vu 1,7 milliard de fois. En 2018, il figurait parmi les 20 artistes les plus populaires sur YouTube.