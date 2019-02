Microsoft pourrait marquer les esprits à l'E3 2019 en dévoilant son projet Scarlet, articulé autour de deux consoles.

C’est la journée des grosses rumeurs Microsoft. Après l’indiscrétion sur l’arrivée de portages et du Xbox Game Pass sur Nintendo Switch, nos confrères de jeuxvideo.com indiquent, dans un article du 22 février 2019, que la future génération de consoles Xbox sera dévoilée à l’E3 2019. Nous avons volontairement mis le mot console au pluriel.

Car l’après-Xbox One devrait s’articuler autour du projet Scarlet, dont on a déjà entendu parler par le passé et qui réunit deux consoles. La première, nom de code Lockhart, prendrait la forme d’une box sans lecteur Blu-ray. La deuxième, baptisée Anaconda, épouserait le même positionnement haut de gamme que la Xbox One X.

Lancement prévu pour 2020

Les deux nouvelles consoles seraient attendues pour la fin d’année 2020. Au lancement, leur catalogue pourrait compter sur la présence d’un certain Halo Infinite, ce qui rappellera de joyeux souvenirs à celles et ceux qui avaient acheté la première Xbox avec Halo : Combat Evolved. Le prochain opus de la franchise serait par ailleurs prévu sur Xbox One, l’idée de Microsoft étant de toucher un maximum de joueurs. D’ailleurs, la firme de Redmond devrait offrir une retraite dorée à la Xbox One, à la faveur d’une ultime version abordable, dénuée de lecteur Blu-ray et axée sur les contenus dématérialisés.

Au niveau des caractéristiques des deux machines, on partirait sur :

Xbox Lockhart Xbox Anaconda Processeur Custom 8 Cores – 16 threads zen 2 Carte graphique Custom NAVI 4+ téraflops Custom NAVI 12+ téraflops Mémoire vive 12 Go de mémoire GDDR6 16 Go de mémoire GDDR6 Stockage SSD 1 To

D’un point de vue graphique, la Xbox Anaconda serait donc deux fois plus puissante que la Xbox One X (12 contre 6 téraflops).

