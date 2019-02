Valve a annoncé que la section vidéo de Steam serait retirée de la plateforme dans les prochaines semaines, mais que les films sur le jeu vidéo seraient toujours accessibles.

Après plus de six ans de bons et loyaux services, Valve a décidé de mettre fin à la section vidéo de Steam. Lancée en octobre 2012, en même temps que la section musique et que le Steam Workshop, elle permettait simplement de louer ou d’acheter des films et des vidéos.

Le store était à l’origine destiné à accueillir des productions liées au jeu vidéo comme le documentaire Indie Game : The Movie qui était le premier film disponible sur le service. La suite s’est avérée un peu plus compliqué.

Au cours de ses six années d’existence, la section vidéo de Steam s’est éloigné de son but premier et à vu arriver des courts et longs métrages n’ayant rien à voir avec l’industrie vidéoludique. Devolver Digital, l’éditeur de Hotline Miami et Gris, est le premier à avoir proposé ce genre de production avec Motivational Growth en 2015. Un film dans lequel on reconnait la patte de l’éditeur, mais sans une goutte de jeu vidéo dans les veines.

Par la suite, toutes sortes de films sont arrivés sur la plateforme, du navet au film de fans sympathique. Valve a même fini par établir un partenariat avec Lionsgate en 2016 pour diffuser des grosses productions comme Hunger Games ou Orange Is The New Black sur Steam. En bref, la section vidéo de la plateforme était devenue un melting-pot n’ayant plus grand chose à voir avec le jeu vidéo.

Un renouveau des documentaires sur le jeu vidéo ?

Valve semble donc s’être bien aperçu que certaines productions n’avaient rien à faire dans son catalogue, d’autant qu’elles ne semblaient pas être très populaires. C’est en tout cas ce que sous entend le studio dans sa déclaration : « En analysant ce que les utilisateurs de Steam regardaient vraiment, il est devenu clair que nous devrions concentrer nos efforts sur du contenu directement lié au jeu vidéo ». Si la section vidéo de Steam va disparaître, et un bon nombre de films avec elle, tous ceux liés au gaming resteront disponibles. Selon Valve, ils pourront être trouvés « via le jeu associé, une recherche, un tag ou une recommandation ». Les autres seront retirés dans les semaines à venir, mais toujours accessibles via Steam si vous les avez achetés auparavant.

Valve commence un gros nettoyage de sa plateforme, probablement pour réaffirmer son implication dans le domaine vidéoludique alors que Steam doit faire face au Epic Games Store. Donner le champs libre aux films et documentaires sur le jeu vidéo est un bon moyen de faire la différence, mais le studio ira peut-être plus loin. Se débarrasser d’une section vidéo encombrante pourrait être le premier pas vers des changements plus importants pour Steam.